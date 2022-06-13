Vettel: "Aston Martin çalışmalarının meyvelerini almaya başladı"

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Dört kez dünya şampiyonu Bakü'deki yarışın öne çıkan isimlerinden birisiydi ve güçlü bir performans sergilediği yarışta altıncı sırada finiş gördü.

Bu, Vettel'in 2021 Belçika GP'den bu yana yakaladığı en iyi sonuçtu ve bu yıl ikinci kez puan kazanmış oldu.

Yarışın ardından konuşan Vettel, takım için harika bir sonuç aldıklarını söyleyip, mutluluğunu dile getirdi.

Vettel şöyle dedi: "Altıncılık takım için harika bir sonuç."

"Bence takım olarak bugün elde ettiğimiz sonuçtan mutlu olmalıyız."

"Araçtan en iyi şekilde faydalanmak adına çok çalışıyoruz ve artık bunun meyvelerini almaya başladık."

"Bugün Alfa Romeo'dan daha hızlıydık ve hem Alpine hem de AlphaTauri ile benzer tempoda gittik"

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Takım harika bir pit stop yaptı ve bu sayede Lewis'in önüne geçmeyi başardım."

"Esteban ile olan olayda, aslında onu geride bıraktım fakat pozisyon için daha fazla savaşacağını düşündüm, bu yüzden geç frenle kaçış alanına girdim ve orada biraz vakit kaybettim."

"Eğer bu olay olmasaydı bence beşinci sıra için savaşabilirdim. Yine de her halükarda harika bir sonuç aldık."

Vettel, dördüncülüğün mümkün olup olmadığı sorusuna Vettel, "Açık konuşmak gerekirse Lewis'in yarış temposu bizden daha kuvvetliydi. Fakat Esteban'ı ilk denemede geçseydik, belki o zaman bir şansımız olabilirdi."

"Yine de altıncı sıra gerçekten harika bir sonuç ve gayet mutluyum. Aracı sınırlarına kadar zorladık ve iyi bir sonuç aldık."

"Buradan böyle puanlar almak bizim için önemli." cevabını verdi.