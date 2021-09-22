Vettel: "Aston Martin başarılı olacak"

Lawrence Stroll, takımı satın alıp Aston Martin olarak yeniden markalaştırdığı günden beri hedefinin gelecekte takımla beraber şampiyonluk kazanmak olduğunu söylüyordu.

Kanadalı milyarder, bunu önümüzdeki beş yıl içerisinde yapmak istiyor ve bu, şu anda şampiyonada yedinci sırada yer aldıkları göz önüne alındığında, kural değişikliklerine rağmen iddialı bir hedef gibi duruyor.

Bu yıl takıma katılan dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, ne kadar süreceğinden emin olmasa da Aston Martin'in hedeflerine ulaşacağından emin.

Sky Sports'a konuşan Vettel, Aston Martin'de beşinci şampiyonluğunu kazanıp kazanamayacağını sorulduğunda şöyle dedi: "Göreceğiz."

"Takımın giderek büyüdüğünü ve oldukça başarılı olacağını düşünüyorum."

“Bunun ne kadar süreceğini tahmin etmek çok ama çok zor, hatta belki de imkansız. Fakat takımdaki bağlılık çok yüksek ve bence taşları olması gereken yerlere koyuyorlar."

"Bunun bir parçası olmak benim için heyecan verici ve gelecek yılki kural değişikliklerinin de son derece heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Herkes, bunun grid üzerine nasıl bir etki yapacağını görmek için sabırsızlanıyor."

"Fakat şu anda buna cevap veremeyiz. Önümüzdeki yıla kadar beklemek zorundayız.”

Vettel ve takım arkadaşı Lance Stroll, 2022 için takımla olan kontratlarını uzatmışlardı.