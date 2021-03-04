Vettel, Aston Martin AMR21 ile ilk sürüşünü yaptı!

Ferrari kariyerini geçen yılın sonunda noktalayan Sebastian Vettel, bu yıl 60 yıl aradan sonra Formula 1'e geri dönen Aston Martin takımına katıldı.

Vettel ve takım arkadaşı Lance Stroll, Çarşamba günü Aston Martin'in İngiltere fabrikasındaki lansman etkinliğine katıldılar ve bugün ilk kez Silverstone'da piste çıktılar.

Alman pilot, yeni aracın tadına ilk bakan isimdi ancak pistte yoğun yağmur olduğu için mavi logolu yağmur lastiğiyle sürüş yaptı.

Vettel ilk sürüşünü tamamlamasının ardından aracı takım arkadaşı Stroll'e bıraktı. İkili 100 km'lik sürüşü yaklaşık yarı yarıya bölüştüler.

Bu Roy Salvadori ve Maurice Trintignant'ın Aston Martin DBR5 ile mücadele ettiği 1960 Britanya Grand Prix'sinden bu yana bir Aston Martin F1 aracıyla yapılan ilk sürüş oldu.

Vettel de BMW, Toro Rosso, Red Bull ve Ferrari'den sonra beşinci farklı takım için sürüş gerçekleştirmiş oldu. Aynı zamanda Mercedes motoruyla da ilk sürüşüydü.

Lance Stroll, Aston Martin Racing 1 / 2 Fotoğraf: Aston Martin Racing Lance Stroll, Aston Martin Racing 2 / 2 Fotoğraf: Aston Martin Racing