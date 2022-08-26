Vettel: "Aston Martin, Alonso ile anlaştığını Macaristan GP hafta sonu söyledi"
Sebastian Vettel, Fernando Alonso'nun Aston Martin'e geçeceğini resmi açıklamadan önce bildiğini söylüyor.
Fernando Alonso, gelecek sezon Aston Martin F1 takımında Sebastian Vettel'in yerini alacak ve bu karar pek çok kişiyi şaşırtmış durumda.
Belçika Grand Prix'si öncesinde FIA basın toplantısında konuşan Vettel, İspanyol pilotun Aston Martin'e geçişine şaşırıp şaşırmadığı sorusunu yanıtladı.
Vettel, "Doğrusu hem evet hem hayır. "
"Bana Pazar günü civarı söylendi. Tam hatırlamıyorum ama Macaristan GP hafta sonunda, Cumartesi ya da Pazar günüydü."
"Şahsen yaz arasında hiçbir haberi takip etmedim çünkü takip etmemek iyi bir strateji. Elbette neler olup bittiğiyle ilgileniyorum, örneğin kurallarla, araçlarla ve tüm bu şeylerle ama Formula 1 haberlerini takip etmemenin iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum."
"Arada birkaç telefon görüşmesi yaptım ve konuştuğum insanlar, görüştüğüm arkadaşlarım ve diğer kişiler, bana neler olup bittiği hakkında biraz bilgi verdiler. Oldukça çalkantılı bir süreç olduğunu duydum fakat şu anki durumun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum." dedi.
Vettel, McLaren'dan ayrılacak Daniel Ricciardo'ya ise üzüldüğünü söylüyor.
"Daniel'e olanları duyunca çok üzüldüm. Bence onun için çok zor bir durum çünkü o hâlâ en iyi sürücülerden biri. Ona karşı yarıştım. Ona karşı yarışmanın keyfini tattım ama ona yenilmenin o kadar da zevkli olmayan tarafını da yaşadım ve hâlâ sunacak çok ama çok şeyi olduğunu düşünüyorum."
"Ayrıntıları bilmiyorum fakat bence McLaren onun sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmayı başaramadı."
"Şimdi zor bir duruma düştüğünü görmek üzücü. Ancak kendisine en iyi dileklerimi sunuyorum ve eminim sahip olduğu yetenekleri eninde sonunda tekrar gösterecek."
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