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Formula 1 / Son dakika

Vettel: “Aşırı yere basma gücü, ağır araçları telafi etmeyecek”

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Vettel: “Aşırı yere basma gücü, ağır araçları telafi etmeyecek”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Roberto Chinchero
Çeviren: Cem Özel, Editör
8 Nis 2020 11:58

Sebastian Vettel, yüksek yere basma gücünün, çok ağır olan mevcut araçları telafi edemediğini söyledi.

F1’de araç ağırlıkları, turbo hibrit çağıyla beraber artış gösterdi. 2018’de getirilen Halo ile birlikte de bu ağırlık 746 kilograma çıkmış durumda.

Mevcut araçların güç seviyeleri, pist rekorlarının kırılmasını sağlamasına rağmen Vettel, araç ağırlığının azaltılması gerektiğini düşünüyor.

Motorsport.com’a özel olarak konuşan Vettel, “Araçlar yere basma gücü anlamında olağanüstü durumdalar ve bu kadar yere basma gücüne sahip olup bu kadar hızlı olmaları absürt.”

“Ancak düşük hızdayken ağırlığı hissedebiliyorsunuz. Aracı bir şikanda ya da bir U virajda bir taraftan diğerine savururken bunu anlıyorsunuz.”

“Bence araçlar çok ağır. Bence yere basma gücünden biraz kurtulmamız gerek, buna ihtiyacımız yok. Ancak araçların daha hafif olmasını da isterim. Genel olarak, yine aynı tur zamanlarını atarız, belki daha hızlı bile olabiliriz.”

“Güç ünitesi ve onunla gelen ekstra şeylerle birlikte bu yöne doğru gidildi.”

“Açıkçası bu ağırlığın bir kısmı, güvenlik önlemleriyle birlikte geri döndürülemez şekilde geldi ve bunlar doğru şeyler. Tek başına Halo zaten 10 kilogram. Belki bunu biraz daha hafif yapabilirsiniz ve aynı şekilde güçlü kalabilir.”

“Demek istediğim, bu konudaki bazı şeyler anlaşılabilir. Ancak diğer şeyler? Bunu tartışabilirsiniz. Ancak bence, araçların 600-620 kg olduğu zamanları hatırlamaya değer. Şimdi ise minimum 750 kg.” ifadelerini kullandı.

Vettel, kartingde aldığı hissi Formula 1’de de almak istediğini söyledi.

“Bu tamamen farklı bir his. Eğer bir go-karta binerseniz, sizi çok şaşırtır. Çünkü araçta fazla güç olmaz. Ama oranlama yaparsanız, sizi en çok şaşırtan şey ağırlık olur.”

“Go-kart o kadar hafif ki, çok rahat manevra yapabilirsiniz. Ve karşılaştırma yaparsak çok seri olabilir.”

“Go-kartta aero yok, bu yüzden yeteri kadar hızlı olamazsınız. Ancak bu, eksik olan bir şey. Çünkü çok fazla ağırlık var ve bunu hissediyorsunuz.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
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Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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