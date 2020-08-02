Vettel: "Artık Ferrari için uygun aday ben değilim"

Sebastian Vettel, 2015 yılında katıldığı Ferrari'ye sezon sonunda veda edecek ve Alman pilot, Ferrari'de yarıştığı için pişman olmadığını söyledi.

Alman pilot şöyle dedi: "Ferrari'nin kararından ötürü rahatsız hissetmiyorum. İleriye bakmak önemli ve ben de bir profesyonel olarak kararı kabullendim. Sadece şaşırdım çünkü her şey tam tersi yönde ilerliyordu ve aniden böyle olması sürpriz oldu. Ama ben hep ileri bakıyorum. Pişmanlıklarla yaşayan ve geriye bakan bir adam olmadım. Eğer bir şey bitmişse, iki taraf da ileriye bakmalı."

“Hâlâ Ferrari'de tamamlanmamış bir işim var, bunu olabildiğince iyi yapmak istiyorum. En azından bana yardım etmek için zaman ve çaba harcayan insanlara teşekkür etmek adına bunu yapmak istiyorum."

"Birlikte harika vakit geçirdik, harika yarışlarımız vardı ve çoğu sezonda şampiyonluk için savaştık, ama ne yazık ki hedefe ulaşamadık. Bu, aşk ya da sevgi gibi; mutluluklar ve mutsuzluklar var."

"Birkaç başarılı sezondan sonra Ferrari'ye geldim ve asıl görev takımı yeniden inşa etmekti. O dönemde kesinlikle şu ana göre daha iyi durumdaydık. Takıma çok büyük tutkuyla, büyümesine yardımcı olma kararlılığıyla geldim. Aynı zamanda Bay Marchionne'nin, takımı yeniden yapılandırmak için birine baktığı sözü de benim için önemliydi. O dönemde adaydım, artık değilim."

"Bana göre bugün taraftarlara gerçeği söylemek önemli ve gerçek şu ki zor bir dönemden geçiyoruz. Bu ilk üç yarışta belirgin şekilde ortaya çıktı ve bir sonraki yarışta da devam edecek. Bu durumdan çıkmak zaman alıyor. Şahsen daha önce böyle durumlarda bulundum, ancak Charles için tamamen yeni bir şey olabilir."

"Motor problemlerimiz var ve şasimiz uyumlu değil. Düzlüklerde eskisi kadar hızlı değiliz. Artık sadece Mercedes veya Red Bull Racing ile değil, geri kalanlarla da savaşmak zorundayız. Gridin ortasındaki takımlardan biri olduk: şimdi rakiplerimiz McLaren, Renault ve diğerleri."

"Bu araç, 2017 şasisine dayanıyor ve o araç çok iyiydi. Ama o zamandan beri çok fazla zaman geçti ve rakiplerimiz yerinde durmadı. Mercedes baskınlığını kanıtladı ve diğerleri de ilerleme kaydetti, kurallar temelde değişmeden kaldı. Aslında sadece bu sezon değil, diğer yıllarda da sezonun başından sonuna kadar Mercedes ile savaşmamıza izin veren bir aracımız yoktu."

"Bununla birlikte şasi tasarım departmanımızın da yaptığı gibi, araçtaki bir hata hakkında konuşmanın bir önemi yok. Bence iyi bir aracımız var ama diğerleri kadar iyi değil. Umarım teknik departmanın yenilenmesi bu yıl sonuç verir. Ama prensip olarak artık beni ilgilendirmiyor, pek de umrumda değil."

"Ferrari'den her zaman zafer bekleniyor ve Formula 1 oldukça rekabetçi bir spor. Temel umutlar biz sürücüler üzerinde olsa da, sadece yarışçıların değil, diğer personelin de katıldığı takım çalışmaları da önemli. Ferrari, Charles'a güveniyor ve bununla baş edip edemeyeceğini zamanla anlayacak."

"Bana göre, geriye dönüp baktığımızda, daha iyisini yapamayacağını söyleyecek pek fazla insan yok. Herkes sürekli öğreniyor ve daima hatalar yapıyor. Bazen takım yaptı, bazen de ben yaptım ama birbirimizi suçlamıyoruz. Ferrari'de geçirdiğim dönemden ötürü pişman değilim. Beni neyin beklediğini bilmememe rağmen gelecek konusunda iyimserim."

"Belki de bazen gerekli desteği hissetmedim, ama bununla ilgili hiçbir sorunum olmadı. Pistte veya Maranello'da her zaman bana yardım etmeye hazır insanlar vardı."

"Ferrari'nin benzersizliğini her zaman hatırlayacağım. Bu, hayatımın bir parçası ve sonsuza kadar benimle kalacak."

Vettel, sezon sonunda emekli olabileceğini fakat henüz kararını vermediğini söyledi..

"Fiziksel ve psikolojik olarak iyi durumdayım, öncekinden daha kötü olduğumu söyleyemem. Önümüzdeki birkaç hafta içinde kararımı verebilirim ama acele etmiyorum. Belirli bir planım yok, çünkü başka hiçbir şey için zamanın olmadığı bir ortamda uzun bir süre kaldım. Bazı düşüncelerim var: gerçekten neyi sevdiğimi öğrenmek için çalışmaya devam edebilir veya başka bir şey deneyebilirim."

"Hayatımdan memnunum. Belki de aileme daha fazla vakit ayırabilirim. Üç çocuğunuz olduğunda, onlara her zaman daha fazla zaman ayırmak istersiniz."