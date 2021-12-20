Vettel: "Artık daha mutluyum ama Ferrari'deki günlerimden pişmanlık duymuyorum"

Alman pilot bu yıl Ferrari'den Aston Martin'e geçti ve ilk yılında podyuma çıksa da, takım geçen yılki performansından çok uzaktı.

Zorlu yılın ardından Blick gazetesine konuşan Vettel, yılı şöyle yorumladı: "Bir bütün olarak kolay bir sezon değildi çünkü düzenlenmiş teknik kurallar nedeniyle aracın taban kısmını yeniden yapmamız gerekiyordu ve kelimenin tam anlamıyla belli bir kısmı kesmek zorunda kaldık."

"Aracımız taban eğimi örneğin Red Bull'unki kadar yüksek değil. Mercedes de bundan dolayı zorluk yaşadı. 2020'de 1.5 saniye öndelerdi."

"Aracımız yeterince verimli çalışmıyordu ve zayıf noktamız buydu. Çoğu zaman çok fazla sürüklenmeye sahiptik."

2022 aracı henüz tamamlanmamış olsa da gelecek sezon için kendisine şimdiden bazı hedefler koyup koyamayacağı sorusuna Vettel, "Hem evet hem de hayır. Tabii ki herhangi bir tahminde bulunmak ve belirli sayılar vermek için erken."

"Hızlı olacağımızı ve şampiyonluk için yarışacağımızı söyleyemem. Fakat tüm takımlarla konuşursanız, hepsi ön tarafta yarışabilmelerini umuyorlar ve buna inanıyorlar. Yine de bu, böyle işlemiyor. Bu yüzden ayaklarımızı yere sağlam basıp, gerçekçi olmalıyız."

"Yeni kurallar herkese umut veriyor. Bir yıl beklemek ve her şeyin olumlu bir şekilde gidip gitmediğini görmek zorundayız." dedi.

Takımın sahibi Lawrence Stroll'ün oğlu ile takım arkadaşı olmanın bir sorun yaratıp yaratmadığı sorusuna, "Hayır, hiç de bile. Gayet profesyonel bir ilişkiye sahibiz. Takım da bu şekilde çalışıyor, aylardır pek çok yeni isim geliyor. Harika bir iyimserlik atmosferi var ve bunu seviyorum. Ayrıca yarışmaktan da keyif alıyorum. Yeni şeyler beni her zaman motive etmiştir." dedi.

Sonrasında Vettel'e, Ferrari'de yarışırken olduğundan daha mutlu olup olmadığı soruldu, "Ferrari'den ayrılığım biraz tuhaf oldu. Fakat şimdi eskisinden daha mutluyum."

"Yine de planladığım büyük başarılara, yani dünya şampiyonluğuna ulaşamasak bile Ferrari'deki günlerimden pişmanlık duymuyorum." yanıtını verdi.

Vettel, takımla kazanan son isim olmasıyla ilgili şöyle dedi: "Evet öyle çünkü Mercedes ve Red Bull çok önde. Ne yazık ki hâlâ biraz bir üstünlükleri var. Fakat bir noktada Ferrari tekrar kazanacak ve şampiyon olacak."