Vettel, arı oteli projesi kapsamında bu hafta sonu Suzuka'da olacak

Dört dünya şampiyonluğuna imza attığı başarılı bir kariyerin ardından geçen yıl emekliye ayrılan ve bir nevi inzivaya çekilen Vettel, o zamandan beri sadece belli başlı etkinlikler için kamuoyunun karşısına çıktı.

Emekliye ayrılmadan iki yıl öncesinden bu yana çoğunlukla çevre projelerine destek veren Vettel'in en sevdiği pist olan Suzuka'da da bir biyoçeşitlilik projesi kapsamında yer alacağı biliniyordu.

Proje kapsamında pistin ikinci virajına 11 adet "arı oteli" inşa eden Vettel, virajın ismini de gayriresmi olarak "Buzzin Corner" koydu.

Dahası, yine proje kapsamında bu virajdaki bordürler arı renkleri olan siyah-sarı renklerine boyandı.

Vettel'in amacını tanıtmaya yardımcı olmak için virajın kaldırımları hafta sonu için farklı bir siyah ve sarı tasarıma boyanacak.

Vettel ile çalışan ekip, bunun "dünyanın dört bir yanındaki yarış pistlerinde de benzer projeler için bir başlangıç noktası" olacağını söylüyor.