Vettel: "Araçta kendimi rahat hissetmiyorum"

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, takım arkadaşı Charles Leclerc'in aksine Rusya GP'den puansız ayrıldı.

Cumartesi günü kaza yapan Vettel, 14. sıradan başladığı yarışta puan mücadelesi veremedi ve damalı bayrağı 13. sırada gördü.

Ferrari'nin müşteri takımı Haas ve Alfa Romeo pilotlarına da geçilen Vettel, araçtan istediği hisleri alamadığını ve bunun genel bir sorun olduğunu söyledi.

Alman pilot, "Araç içerisinde kendimi rahat hissetmedim. Bu açıdan çok zor bir yarıştı. Lastikleri çabucak bitirdim ve hızım yoktu."

"Bir sürü aracı takip etmek size yardım etmiyor. Gerçekten zordu ve araç içerisinde elimden geleni yaptım. Sahip olduğum araç ile en iyisini yaptım, bu yüzden mutluyum. Ama diğer araçların arkasında sıkışıp kaldığım için mutlu değilim."

"Ne yazık ki, SF1000'deki sorun sadece arka tarafta değil. Sorun aracın tamamı. Doğru hissi yakalamak çok zor ve bu, genel bir sorun."

Vettel, pit stop konusunda biraz geç kaldıklarını düşünüyor.

"İlk turum iyi değildi ve kazalardan yararlanamadım. Bu utanç vericiydi. Sonra trafiğe takıldım, muhtemelen orada lastiklerimi bitirdim."

"Elimden gelen her şeyi yaptım. Uzun süre gridin arkasındaki yavaş gruptaydım. Daha önce pite girebilirdik çünkü gerçekten yavaş olduğumuz için dışarıda kalmamız için hiçbir neden yoktu."

"Dediğim gibi sıkışıp kaldım ve gerçekten geçiş yapamadım. Elbette iyi değildi. Puan alabilirdik, fakat artık bunu değiştiremeyiz."

"Pite daha erken girmek isterdim ama sonunda büyük bir fark yaratmadı. İlk turda biraz şanssızdım çünkü nereye gideceğimi bilmiyordum. Etrafımda çok fazla araç vardı ve çok fazla araç pistten çıkmıştı."

"Strateji açısından pek bir şey yapabileceğimizi sanmıyorum. Biraz sıkıcı bir yarıştı."

"Artık Nürburgring'e bakıyoruz. Bu, güzel yarılardan bir tanesi. Araç çok değişmeyecek. İki hafta sonra da buradakiyle aynı olacak. Yani bizi kolay bir hafta sonu beklemiyor."