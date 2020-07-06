Vettel: "Araçta kendimi güvende hissetmiyorum"

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Avusturya'da beklentilerin altında bir performans sergiledi ve yarışta spin atarak geriye düştü.

Yarış boyunca araçla çekişen Vettel, SF1000'e yeterince güvenemediğini söyledi.

"Bugün en iyi yarışa sahip değildim ve araçta harika bir güven hissi yoktu. Önümüzdeki hafta burada ikinci bir yarış daha olacak ve bu, aracın davranışlarını doğrulamak adına iyi bir şeydi."

"Testte araçtan oldukça memnundum ve geçen yılki araçla kıyaslarsak virajlarda biraz daha iyi görünüyor ve hatta hafta sonunun yarısında denge iyiydi. Diğer yarısı ise benim için iyi geçmedi. Sanırım şu anda yanlış bir şey olup olmadığını görmek ve anlamak gerekiyor. Bahsettiğim gibi, araca tek turda tutarlı olmamı ve yarışta iyi bir tempoya sahip olmamı sağlayabilecek kadar güvenemedim."

Spin olayı sorulduğunda Vettel, "Öndeki araçlardan kopmamaya çalıştım. Charles bence pozisyonunu savunmaya çalışıyordu ve Carlos son saniyede virajı oldukça sert şekilde döndü. Sanırım bir sonraki düzlük için pozisyon almaya çalıştı. Sonra biraz lastikleri kilitledim, temastan kaçınmak için gidecek bir yerim yoktu.

"Denedim, elimden geldiğinde kerbleri kullandım. Arka tarafta kilitlendi ve spin attım. Bir sonraki düzlükte ona mümkün olduğu kadar yakın olmak için adımımı attığımda, bir anda gidecek yerimin olmadığını gördüm."

"Açıkçası aracı orada kaybetmem utanç vericiydi, çünkü oldukça pahalıya patladı. Bahsettiğim gibi, genel olarak yarış boyunca araç içerisinde güvende hissetmedim, aynı zamanda frenleme konusunda da zorluk çekiyordum." yanıtını verdi.

Charles Leclerc de aracın hızlı olmadığını itiraf etti.

"Hayır, aracın hızından memnun olduğumuzu sanmıyorum. Evet, ikincilik harika bir sonuç, ama gerçekçi olursak tempo olarak olmak istediğimiz yerde değiliz. Hâlâ yapılacak çok fazla iş var. Yani cevabım hayır, şu anda acın hızından memnun değiliz."