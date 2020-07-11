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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Araçta hiç hız yoktu"

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Vettel: "Araçta hiç hız yoktu"
Ekleyen:
, Editör
11 Tem 2020 16:21

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, sıralama turlarında yeterli tempoya sahip olmadıklarını ve araçta yeterince yere basma gücü olmadığını söyledi.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, sıralama turlarında son bölüme kalsa da, ön bölümle aynı tempoda değildi ve geride kaldı.

Son seansta spin atan Vettel, günün kendileri için pek de iyi geçmediğini kabul etti.

"Bugün iyi bir sıralama turları olmadı. Umduğumuz gibi değildi. Her üç seansta da büyük zorluklar yaşadığımızı gördük. Daha fazla yere basma gücüne sahip olmayı umuyordum."

"Bizim için zor bir seans olduğunu düşünüyorum, lastikleri çalıştırmakta zorlandım. Şimdi duruma iyice bakmamız ve nedenini anlamamız gerekiyor."

"Aracımızın yağmur için doğru tempoya sahip olmadığını ve lastikleri çalıştırmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Görüş de kötüydü ama hızlı olmadığınız zaman her şey daha karmaşık bir hala alıyor."

"Ayarlarımızın bu havaya uymadığını düşünüyorum. Ne yaparsam yapayım, lastiklerin çalışmasını sağlayamadım. Rakiplerimizle savaşacak kadar hızlı değildik. "

"Özellikle ikinci bölümün sonunda ve üçüncü bölümün başında çok fazla kızaklama yaşadık. Kesinlikle mükemmel değil. Yıl boyunca bazı ıslak seanslar olma ihtimaline karşılık, bugünkü sıralama turlarından mümkün olduğunca çok şey öğrenmeliyiz."

"Yarın kuru olmalı, bu yüzden biraz farklı olacak ve  umarım yapabileceğimiz her şeyi gösterebiliriz."

Vettel, sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını kabul etti.

"Önümüzde hâlâ uzun bir yıl var ve her bir yarışı tek teke ele alacağız. Sonrasında neler olacağını göreceğiz. Şu anda bulunduğumuz pozisyondan memnun değiliz. Her şeyi araçtan çıkarmaya çalışmalıyız."

"Çok daha fazlasını bekliyordum ama durum bu. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız, adım adım ilerleyeceğiz, güncellemeler getireceğiz ve umarım aracımız daha iyi hale gelecek.  Bu şekilde gelişmeyi umuyoruz."

"Ama evet, şimdiye kadar yaptığımız şey kesinlikle iyi değil..."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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