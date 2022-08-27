Vettel: "Araçta henüz yeterli güvene sahip değilim"

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Sebastian Vettel, cuma günkü antrenman turlarında her iki seansta da Lance Stroll'ün ciddi oranda gerisinde kaldı.

Günün ardından konuşan Vettel, araçta kendisini çok iyi hissetmediğini belirtti.

Vettel, "Spa'da sürüş yapmak her zaman için harikadır, bugünkü zorlu şartlarda bile durum böyleydi."

"Bu öğleden sonra kendimi pek rahat hissetmedim. Araca henüz %100 güvenemiyorum ama bence bu gece bu konuda önemli bir adım atabiliriz."

"Sanırım yarın kendi açımdan ileriye doğru iyi bir adım atacağız ve o zaman nerede olduğumuzu göreceğiz."

"Bugün daha çok araçla ilgili iyi bir his yakalamaya odaklandım. Bu akşam verilere düzgün bir şekilde bakacağız ve eminim yarın için bir adım ileri gideceğiz." dedi.

Diğer tarafta Lance Stroll, bu yılki en iyi cuma gününün geçirmesinin ardından çok mutlu.

"Bugün kendimi iyi hissettim ve tur zamanları da iyi görünüyordu."

"Tüm lastik hamurlarını denedik ve performans üçünde de iyiydi. Yarın havanın nasıl olacağını bilmiyoruz, bu yüzden sıralama turlarında nerede olacağımızı kestirmek gerçekten zor."

"Yine de bu hafta sonu iyi puanlar alacağımızı umuyorum."