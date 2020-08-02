Vettel: "Araçta bir şeyler doğru değildi"

Takım arkadaşı Charles Leclerc'in podyuma çıktığı çıktığı yarışta Vettel, pek fazla ortalıkta gözükmedi ve Carlos Sainz ile Valtteri Bottas'ın lastik patlatmasıyla 10. olarak puan aldı.

Yarışın ardından konuşan Vettel, araçta kendisini hiç rahat hissetmediğini söyledi.

Yarıştan sonra konuşan Vettel, "Bugün aracı sürmek çok zordu. Kendime olan güvenimi yakalamaktan çok fazla zorlandım ve bunun nedenini bilmiyorum. Bu yüzden duruma iyi şekilde bakmamız gerekiyor."

"Yarıştaki çoğu turda kesinlikle çok zorlandım. Başından sonuna kadar böyle ilerledi ve bundan ötürü kesinlikle yerine oturmayan şeyler olmalı."

"Çok gergin bir yarış değildi. Sadece bir fırsata sahip değildim. Etrafımdaki insanlar benden daha hızlıydı. Hep geçildim çünkü pistte kalabilmek adına durumu yönetmek çok zordu."

"Fiziksel olarak zor bir yarış değildi çünkü aracı asla zorlayamıyordum. Sevdiğim şeyi yapmama izin vermedi. Şimdi neden böyle olduğuna bir göz atmamız gerekiyor. Önümüzde bir yarış daha var ve bu yüzden daha iyisini yapmaya çalışabiliriz."

Ferrari takımının patronu Mattia Binotto, önümüzdeki hafta Silverstone'a dönmeden önce Vettel'in sorunlarını çözmelerinin kendileri için bir öncelik olduğunu belirtti.

Binotto, Channel 4'e, "Bugünkü yarışa bakarsanız, en azından Sebastian'ın tarafında çok zor bir yarıştı. Onun tarafında daha fazlasını yapabiliriz."

"Cuma günü biraz pist üstü zamanı kaybetti, ki bu da ona yardımcı olmadı. Ama bu hafta sonu araç içerisinde asla kendisinden emin değildi, bu yüzden bakmamız, anlamamamız ve sorunları gidermek adına çözümler üretmemiz gerekiyor."

"Sonunda Charles'ın verilerine de bakacağız ve durumu optimize etmeye çalışacağız. Sonrasında neler yapabileceğimizi göreceğiz, Sebastian'ın tarafında yapılacak çok şey var." dedi.