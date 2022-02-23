Vettel: "Araçlar yavaş virajlarda adeta bir kamyon gibi"

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Günü 1:21.276 ile altıncı sırada tamamlayan Sebastian Vettel, günün ardından verdiği demeçte ilk hislerini şöyle açıkladı: "Araç yavaş virajlarda çok ağır hareket ediyor, adeta bir kamyon gibi. Bunun nedeni ağırlığın çok fazla olması. Ancak yüksek hızlı virajlarda çok hızlılar. Sürüş yapmak gerçekten eğlenceli."

Lance Stroll ise yeni Aston Martin AMR22'yi öğleden sonra kullandı ve toplam 67 tur attı.

En hızlı turu 1:23.327 olan Stroll, günün ardından verdiği demeçte yeni AMR22 hakkında ilk izlenimlerini paylaştı.

Stroll, "İyiydi. Direksiyona geri dönmek ve bir Formula 1 aracını yeniden hissetmek güzeldi. Bugün pek çok şey öğrendik ve çok sayıda veri topladık."

"Araç bazı yönlerden oldukça farklı görünüyor fakat benzer olduğunu söyleyebilirim. Hâlâ çok fazla yol tutuş var. Çok fazla yere basma gücü var, bu değişmedi fakat kesinlikle aracın davranışı ve felsefesi çok değişti. Bu yüzden oldukça ilginç görünüyor. Pek çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim.

"Aracı kullanmak çok eğlenceliydi, direksiyona geçmek harika. Şu noktada mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Çok şey öğrenmeye devam ediyoruz. Üzerinde çalışmamız gerekiyor fakat güzel bir ilk gündü."

"Diğer araçların arkasından henüz gitmedim fakat bunu yapıp, araçların nasıl davrandığını görmek ilginç olacak." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images