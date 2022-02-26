Vettel: "Araçla ilgili ilk izlenimlerim pozitif"

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Aston Martin, Barselona'da gerçekleştirilen üç günlük testte 1380 km'ye denk gelen 296 tur attı.

Cuma günü sabah bölümünde piste çıkan Sebastian Vettel, günün beşinci en iyi zamanını yaparken, öğleden sonra çalışmalara devam edemediler çünkü araçta yağ sızıntısından kaynaklı bir yangın meydana geldi. Bu da araçta büyük çaplı hasara yol açtı.

Günü değerlendiren Vettel, şöyle dedi: "Bu birkaç gün bizim için faydalı oldu. AMR22 hakkında pek çok şey öğrendik. Fakat diğer tüm takımlar gibi bizim de bu yeni nesil araçlar hakkında hâlâ anlamamız gereken pek çok şey var."

"Aynı zamanda araçla ilgili ilk izlenimleri aşağı yukarı pozitif. Bu yüzden Bahreyn'de birkaç adım daha ilerlemek için takımla çalışmaya devam edeceğiz."

"Ne yazık ki öğleye doğru bir sorun nedeniyle günü yarıda bırakmak zorunda kaldık. Fakat çok sayıda tur attık ve bu yüzden bu haftaki çalışmalarımızdan memnun olabiliriz."

Öte yandan Lance Stroll, öğleden sonra piste çıkamadığı için üzgündü.

Stroll, "Bu öğleden sonra tek bir tur dahi atamadığım için gerçekten çok üzgünüm. Fakat önceki günlerde Formula 1 aracının direksiyonuna geri dönmek güzeldi."

"AMR22 hakkında şimdiden bolca bilgi edindik ve bu, çok önemli çünkü araçlar bu sene oldukça değişti."

"Elimizde henüz keşfedilmemiş tamamen yeni bir konsept var. Bunlarla nasıl doğru ayar yapacağımızı ve ondan en iyi şekilde nasıl faydalanacağımızı anlamak için aracı öğrenmeye çalışıyoruz."

"Tüm takımlar gibi bizim de çözmemiz gereken pek çok konu var ve asıl zorluk Bahreyn'deki bir sonraki testte ve sezonun ilk yarışlarında gelişimi sürdürmek olacak."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images