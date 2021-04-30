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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Vettel: "Araçla boğuşmak zorunda kaldım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, cuma gününün ardından verdiği demeçte, rüzgar nedeniyle araçla çok fazla boğuştuğunu söyledi.

Vettel: "Araçla boğuşmak zorunda kaldım"

Sebastian Vettel, cuma günkü antrenman turlarında ilk ona girmeyi başaramadı ve genel olarak Lance Stroll'ün temposundan uzaktı.

Alman pilot, günün ardından verdiği demeçte, rüzgar nedeniyle araçla çok fazla boğuşmak zorunda kaldığını belirtti.

Vettel, günün ardından şöyle dedi: "Bence dediğiniz üzere rüzgarla baş etmek gün boyunca çok zordu. Her şeyi bir araya getirmek hiç kolay değildi."

"Bu yüzden bazı zorluklar yaşasak da işleri yarın daha iyi gitmeli."

"Bu şartlarda araçla biraz boğuştum, bu yüzden doğal olarak uzun sürüşlerde biraz daha az rahattım."

"Genel anlamda bakarsak ve şartları bir kenara bırakırsa durum biraz daha iyiydi. Araçta biraz daha fazla zaman geçirmek faydalı oldu."

"Yarın turu bir araya getirmemiz ve sonra hani pozisyonlarda olacağımızı görmemiz gerekiyor."

 

Stroll ise, daha iyi bir tempoya sahip olmasına rağmen aracın istenilen dengede olmadığını, fakat bunun şartlarla ilgili olduğunu belirtti.

Kanadalı genç pilot, “Bugünkü şartlar zordu, bakalım yarın bizi neler bekliyor."

"Doğruyu söylemek gerekirse aracın davranışları henüz istediğimiz seviyede değil, ancak şartlardan dolayı herkesin aynı şeyi söyleyeceğini düşünüyorum. Burada çok kuvvetli bir rüzgar var. Ancak asfaltın durumu geçen yıla göre biraz daha iyi."

"Araç şu anda oldukça öngörülemez davranıyor, ancak buradaki pist  çok ilginç. Pistte çok fazla iniş ve çıkış var, bu yüzden sürüş yapmak çok eğlenceli. En azından ben eğlendim!" dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

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