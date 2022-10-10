Vettel: "Aracımızın normalde ait olmadığı yerde yarışları tamamlıyoruz"
Yavaş yavaş emekliliğine doğru yaklaşan Sebastian Vettel, son dönemde araçlarının performansına göre daha iyi sonuçlar almayı başardıklarını söyledi.
Sene sonunda Formula 1'e veda etmeye hazırlanan 4 kez Formula 1 Dünya Şampiyonu Vettel, bir önceki yarış Singapur GP'de 8. olmasının ardından yağmurlu Japonya'da ilk turda yaşadığı sorunun ardından güçlü sürüşü ve stratejik kararıyla 6. olarak çok güçlü puanlar topladı.
Singapur'da Vettel 8. olurken takım arkadaşı Lance Stroll 6. olmuştu. Aston Martin böylece son yarışlarda aldığı puanlarla takımlar şampiyonasında 7. sıraya yükselirken, 6. sıradaki Alfa Romeo'yla puan farkını da 7'ye düşürdü.
Vettel ayrıca kırmızı bayraktan sonraki yeniden startta geçiş lastiklerine erkenden geçiş çağrısını yaptığını söyledi.
Vettel, "Başlamadan önce bunu konuşmuştuk. Takım bir şeyler üzerinde çalıştı. Ve açıkçası koşulları değerlendirerek bu çağrıda bulundum ve gerçekten işe yaradı."
"Aracı muhtemelen ait olmadığı yere taşıyoruz. Bizden daha hızlı olan Alpine'lerin bile arasına girdik ve orada kalmayı başardık. Hafta sonundan gerçekten keyif aldım. Buradaki her şeyi seviyorum." dedi.
Emekliliğe doğru ilerlerken bu kadar iyi sonuçlar almasının ne kadar önemli olduğunun sorulması üzerine Vettel, "Pek bir önemi yok. Dürüst olmak gerekirse, büyük resme bakarsak bir önemi yok. Sadece benim için önemli. Açıkçası galibiyet sonuçları için yaşıyorum ve hayatım boyunca öyle oldu. Bu artık değişecek ancak özellikle burada harika sürüşler yaptığım için mutluyum." şeklinde cevap verdi.
Vettel, yarışa 9. sıradan başlayıp ilk viraja gelirken Alonso'yu geçmeye çalıştı ancak orada temas ederek aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak en geriye düştü.
İlk turda yaşananları değerlendiren Vettel, "Çok, çok yakındı. Onun biraz agresif olduğunu söyleyebilirim. O turda biraz karışıklık vardı çünkü telsizi kaybettim. Pit duvarına baktığımda yarış direktörü yarışın kaç tur olacağı konusunda fikrini değiştirmişti."
"Startta temas yaşadık. Fernando kötü kalkış yapmıştı, bu yüzden sola doğru açıldım. Ben iyi kalkış yapmıştım ancak ardından çok fazla patinaja düştüm ve su üstünde kızaklama yaşadım. ardından biraz kontrolü kaybettim ve temas yaşayıp aracın kontrolünü tamamen kaybettim. Ancak sonrasında durumu harika bir şekilde iyileştirdik." dedi.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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