Vettel: "Aracımızın normalde ait olmadığı yerde yarışları tamamlıyoruz"

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Sene sonunda Formula 1'e veda etmeye hazırlanan 4 kez Formula 1 Dünya Şampiyonu Vettel, bir önceki yarış Singapur GP'de 8. olmasının ardından yağmurlu Japonya'da ilk turda yaşadığı sorunun ardından güçlü sürüşü ve stratejik kararıyla 6. olarak çok güçlü puanlar topladı.

Singapur'da Vettel 8. olurken takım arkadaşı Lance Stroll 6. olmuştu. Aston Martin böylece son yarışlarda aldığı puanlarla takımlar şampiyonasında 7. sıraya yükselirken, 6. sıradaki Alfa Romeo'yla puan farkını da 7'ye düşürdü.

Vettel ayrıca kırmızı bayraktan sonraki yeniden startta geçiş lastiklerine erkenden geçiş çağrısını yaptığını söyledi.

Vettel, "Başlamadan önce bunu konuşmuştuk. Takım bir şeyler üzerinde çalıştı. Ve açıkçası koşulları değerlendirerek bu çağrıda bulundum ve gerçekten işe yaradı."

"Aracı muhtemelen ait olmadığı yere taşıyoruz. Bizden daha hızlı olan Alpine'lerin bile arasına girdik ve orada kalmayı başardık. Hafta sonundan gerçekten keyif aldım. Buradaki her şeyi seviyorum." dedi.

Emekliliğe doğru ilerlerken bu kadar iyi sonuçlar almasının ne kadar önemli olduğunun sorulması üzerine Vettel, "Pek bir önemi yok. Dürüst olmak gerekirse, büyük resme bakarsak bir önemi yok. Sadece benim için önemli. Açıkçası galibiyet sonuçları için yaşıyorum ve hayatım boyunca öyle oldu. Bu artık değişecek ancak özellikle burada harika sürüşler yaptığım için mutluyum." şeklinde cevap verdi.

Vettel, yarışa 9. sıradan başlayıp ilk viraja gelirken Alonso'yu geçmeye çalıştı ancak orada temas ederek aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak en geriye düştü.

İlk turda yaşananları değerlendiren Vettel, "Çok, çok yakındı. Onun biraz agresif olduğunu söyleyebilirim. O turda biraz karışıklık vardı çünkü telsizi kaybettim. Pit duvarına baktığımda yarış direktörü yarışın kaç tur olacağı konusunda fikrini değiştirmişti."

"Startta temas yaşadık. Fernando kötü kalkış yapmıştı, bu yüzden sola doğru açıldım. Ben iyi kalkış yapmıştım ancak ardından çok fazla patinaja düştüm ve su üstünde kızaklama yaşadım. ardından biraz kontrolü kaybettim ve temas yaşayıp aracın kontrolünü tamamen kaybettim. Ancak sonrasında durumu harika bir şekilde iyileştirdik." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin, Carlos Sainz, Ferrari 1 / 35 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 2 / 35 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 3 / 35 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Nicholas Latifi, Williams FW44, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 4 / 35 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 5 / 35 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 6 / 35 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 7 / 35 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 8 / 35 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 9 / 35 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 10 / 35 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522 11 / 35 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522 12 / 35 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522 13 / 35 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522 14 / 35 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 15 / 35 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images A fans tribute to Sebastian Vettel, Aston Martin 16 / 35 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 17 / 35 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 18 / 35 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, leaves the garage 19 / 35 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin drivers parade 20 / 35 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin drivers parade 21 / 35 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 22 / 35 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 23 / 35 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 24 / 35 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 25 / 35 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 26 / 35 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 27 / 35 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, spins into the gravel on the opening lap 28 / 35 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, spins into the gravel on the opening lap as Mick Schumacher, Haas VF-22, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Alex Albon, Williams FW44, pass 29 / 35 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, spins on the opening lap 30 / 35 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, spins on the opening lap 31 / 35 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, spins on the opening lap 32 / 35 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 33 / 35 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin drivers parade 34 / 35 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, Carlos Sainz, Ferrari 35 / 35 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images