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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Vettel: "Aracımızın normalde ait olmadığı yerde yarışları tamamlıyoruz"

Yavaş yavaş emekliliğine doğru yaklaşan Sebastian Vettel, son dönemde araçlarının performansına göre daha iyi sonuçlar almayı başardıklarını söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Vettel: "Aracımızın normalde ait olmadığı yerde yarışları tamamlıyoruz"
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Sene sonunda Formula 1'e veda etmeye hazırlanan 4 kez Formula 1 Dünya Şampiyonu Vettel, bir önceki yarış Singapur GP'de 8. olmasının ardından yağmurlu Japonya'da ilk turda yaşadığı sorunun ardından güçlü sürüşü ve stratejik kararıyla 6. olarak çok güçlü puanlar topladı.

Singapur'da Vettel 8. olurken takım arkadaşı Lance Stroll 6. olmuştu. Aston Martin böylece son yarışlarda aldığı puanlarla takımlar şampiyonasında 7. sıraya yükselirken, 6. sıradaki Alfa Romeo'yla puan farkını da 7'ye düşürdü.

Vettel ayrıca kırmızı bayraktan sonraki yeniden startta geçiş lastiklerine erkenden geçiş çağrısını yaptığını söyledi.

Vettel, "Başlamadan önce bunu konuşmuştuk. Takım bir şeyler üzerinde çalıştı. Ve açıkçası koşulları değerlendirerek bu çağrıda bulundum ve gerçekten işe yaradı."

"Aracı muhtemelen ait olmadığı yere taşıyoruz. Bizden daha hızlı olan Alpine'lerin bile arasına girdik ve orada kalmayı başardık. Hafta sonundan gerçekten keyif aldım. Buradaki her şeyi seviyorum." dedi.

 

Emekliliğe doğru ilerlerken bu kadar iyi sonuçlar almasının ne kadar önemli olduğunun sorulması üzerine Vettel, "Pek bir önemi yok. Dürüst olmak gerekirse, büyük resme bakarsak bir önemi yok. Sadece benim için önemli. Açıkçası galibiyet sonuçları için yaşıyorum ve hayatım boyunca öyle oldu. Bu artık değişecek ancak özellikle burada harika sürüşler yaptığım için mutluyum." şeklinde cevap verdi.

Vettel, yarışa 9. sıradan başlayıp ilk viraja gelirken Alonso'yu geçmeye çalıştı ancak orada temas ederek aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak en geriye düştü.

İlk turda yaşananları değerlendiren Vettel, "Çok, çok yakındı. Onun biraz agresif olduğunu söyleyebilirim. O turda biraz karışıklık vardı çünkü telsizi kaybettim. Pit duvarına baktığımda yarış direktörü yarışın kaç tur olacağı konusunda fikrini değiştirmişti."

"Startta temas yaşadık. Fernando kötü kalkış yapmıştı, bu yüzden sola doğru açıldım. Ben iyi kalkış yapmıştım ancak ardından çok fazla patinaja düştüm ve su üstünde kızaklama yaşadım. ardından biraz kontrolü kaybettim ve temas yaşayıp aracın kontrolünü tamamen kaybettim. Ancak sonrasında durumu harika bir şekilde iyileştirdik." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin, Carlos Sainz, Ferrari
Sebastian Vettel, Aston Martin, Carlos Sainz, Ferrari
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
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Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
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Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Nicholas Latifi, Williams FW44, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Nicholas Latifi, Williams FW44, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42
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Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
6/35

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
7/35

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
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Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
9/35

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
10/35

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522
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Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522
12/35

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522
13/35

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522
14/35

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin
Sebastian Vettel, Aston Martin
15/35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

A fans tribute to Sebastian Vettel, Aston Martin
A fans tribute to Sebastian Vettel, Aston Martin
16/35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin
Sebastian Vettel, Aston Martin
17/35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin
Sebastian Vettel, Aston Martin
18/35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, leaves the garage
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, leaves the garage
19/35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin drivers parade
Sebastian Vettel, Aston Martin drivers parade
20/35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin drivers parade
Sebastian Vettel, Aston Martin drivers parade
21/35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin
Sebastian Vettel, Aston Martin
22/35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin
Sebastian Vettel, Aston Martin
23/35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin
Sebastian Vettel, Aston Martin
24/35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin
Sebastian Vettel, Aston Martin
25/35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin
Sebastian Vettel, Aston Martin
26/35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
27/35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, spins into the gravel on the opening lap
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, spins into the gravel on the opening lap
28/35

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, spins into the gravel on the opening lap as Mick Schumacher, Haas VF-22, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Alex Albon, Williams FW44, pass
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, spins into the gravel on the opening lap as Mick Schumacher, Haas VF-22, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Alex Albon, Williams FW44, pass
29/35

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, spins on the opening lap
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, spins on the opening lap
30/35

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, spins on the opening lap
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, spins on the opening lap
31/35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, spins on the opening lap
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, spins on the opening lap
32/35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42
33/35

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin drivers parade
Sebastian Vettel, Aston Martin drivers parade
34/35

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin, Carlos Sainz, Ferrari
Sebastian Vettel, Aston Martin, Carlos Sainz, Ferrari
35/35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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