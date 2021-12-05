Vettel: "Aracımız bu piste uymuyor"

Aston Martin tıpkı antrenman seanslarında olduğu gibi, sıralama turlarında da yavaştı ve Sebastian Vettel ancak 17. oldu.

Günün ardından açıklamalarda bulunan Vettel, Suudi Arabistan'da yeterince hızlı olmadıklarını dile getirdi.

"17. sırada yer aldık ve bu gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor. Sadece Haas'ı geçtik çünkü onlar açıkça griddeki en kötü araca sahipler."

"Aslına bakarsak son yarıştan bu yana değişen hiçbir şey olmadı. Araç aynı, sadece pistin bize çok iyi uymadığını düşünüyorum. Lastikleri çalıştırmakta zorlandım ama sanırım durum herkes için aynıydı. Bu yüzden harika değil, burası bizim güçlü yanlarımızı ortaya çıkarmıyor."

"Aslına bakarsak turlar iyi hissettiriyor ve dengeyi yakaladığımızda da sorun yok fakat diğerlerinden kilometrelerce uzaktayız. Sadece diğerleri bizden daha hızlı. Geride olmamızın sebebi bu."

Vettel yavaş araç yetmezmiş gibi son bölümde bir de trafikle karşı karşıya kaldı.

"Turu atabildiğim için mutluyum. Nikita arkamdaydı, ana düzlükte yan yana geldik ve o turunu iptal etti, yani tam tersi şekilde ben iptal edebilirdim, son tura bile başlayamayabilirdim."

"Genel olarak kaotik bir hafta sonu değil çünkü sonunda seviye çok yüksek. Burada ne yaptığımızı biliyoruz ama hiçbir şey göremiyoruz. Pistteki sinyallere güveniyoruz ve takım telsizini dinliyoruz. Araçta gerçekten çok meşgulüz. Bütün bu virajların kör olmasına gerek var mı bilmiyorum çünkü çoğu tam gaz geçiliyor... Bakalım yarın neler olacak."

"Yarışta neler olacak göreceğiz. Yarış ya süper heyecanlı geçecek ya da tamamen sıkıcı olacak. İkisinden birisini göreceğiz."

Geride kalmasıyla ilgili de yorum yapan Vettel, "Elbette sinir bozucu ama arkamızda olan insanlar var. Eminim onlar için daha sinir bozucudur. Bugün maalesef yeterince hızlı değildik."

"Antrenmanlarda zaten çok zorlanıyorduk ve lastikler ve araç için doğru aralığı bulamadık. Belki de bizim pistimiz değildir."

"Araç buraya uygun değil gibi görünüyor. Bence bu, lastiklerle beraber zor bir kombinasyon. Herkes onları o aralığa getirmekte zorlanıyor."

"Fakat genel anlamda baktığımıza aracımız bu pist için uygun değil. Bence diğer yerlere göre daha fazla zorlanıyoruz." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images