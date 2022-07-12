Vettel: "Aracım sanki bir hedefmiş gibi hissediyorum"

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Sebastian Vettel, Britanya'dan puanla ayrılsa da, Avusturya'da şanssızdı ve hem sprint yarışında hem de ana yarışta kendisine temas eden isimler oldu.

Sprint yarışında Alex Albon kendisine çarparken, ana yarışta aracına dokunan isim bu kez Pierre Gasly oldu.

Vettel, puansız tamamladığı hafta sonunun ardından şöyle dedi: "Üst üste ikinci günde de çakıla itildiğim için gerçekten çok hayal kırıklığı yaşadım."

"Bugün Aynı şeyi Pierre Gasly yaptı. Aracım sanki bir hedef olarak boyanmış gibi hissediyorum!"

"Dış kısımdan iyi bir geçiş yaptım ve ona yeterince yer bıraktım. Ancak kendisini biraz fazla kaptırmış gibiydi ve bana çarptı. Sonunda çakıla girdim."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Araç epey hasarlıydı, bu yüzden yarışım neredeyse bitmişti."

"Yarış o noktaya kadar çok zordu çünkü ilk turda araca hasar veren bir parçaya çarpmıştım. İlk bölümde sert lastiklerle rekabetçi değildik ancak durum orta hamura geçtiğimizde daha iyiydi. Pierre ile karşılaşana kadar mücadeleye devam ediyorduk. Temasın ardından yarış benim için bitmiş oldu."

"Bence bu hafta sonu çok şanssızdık. Artık sayfayı çevirmeli ve Fransa'daki bir sonraki yarışa hazırlanmalıyız."

Aston Martin aynı zamanda Lance Stroll'le de puan barajı içerisine girmeyi başaramadı.

Kanadalı pilot, "Aslına bakarsak yarışa iyi şekilde başladım. Pozisyonumu korudum ve ilk turda McLaren sürücüleriyle savaştım."

"Farklı stratejiler sayesinde rakiplerimizle birkaç tekerlek tekerleğe mücadeleye giriştim ve eğlenceliydi. Ancak daha hızlı araçları geride tutmak zordu."

"Bu hafta sonu bir veya iki puan almak güzel olabilirdi fakat Fransa'da ilk ona geri dönmek adına zorlamaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.