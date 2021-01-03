Vettel: "Formula 1 aracı nasıl kullanılır unutmadım"

Altı yıllık Ferrari kariyerine son veren ve yeni sezonda Aston Martin için yarışacak olan Sebastian Vettel, Sportbuzzer ve Frankfurter Rundschau ile oldukça özel bir röportaj yaptı.

Vettel, Ferrari'ye geçtiği zaman Michael Schumacher'in ayak izlerini takip etme konusunda çok istekliydi. Ancak altı yılın ardından bu hedefe ulaşmakta başarısız oldu.

Vettel, bu konudaki hissini şöyle açıkladı: "Tabii ki ilk başta hayal kırıklığına uğruyorsunuz çünkü kendiniz için belirlediğiniz hedefe ulaşamıyorsunuz. Ama sonunda onunla başa çıkmanın sadece iki yolu oluyor: ya dağılıyorsunuz ya da daha güçlü şekilde geri dönüyorsunuz. İlk seçenek benim için uygun değil. Çünkü ben her zaman ileriye bakıyorum ve bir şekilde devam edeceğine inanıyorum."

"Hayatta ne yaparsanız yapın, her zaman ön planda olan şey insanlarla olan ilişkilerinizdir. Bu deneyimlerim beni şekillendirdi. Tabii ki ortada gerçek anlamda büyük bir başarı yoktu. Bu altı yıllık süreçte birlikte inişler ve çıkışlar yaşadık. Ama ikisi de iç içe olan şeyler."

"İnişler olmadan çıkışlar olmaz ya da çıkışlar olmadan inişler olmaz. Birinin ya da diğerinin olması için yeterince neden var. Ama şahsen şimdiye kadar yaşadığım hiçbir şeyden pişman olduğumu söylemem. Geriye dönsem daha farklı yapabileceğim şeyler var ama pişman değilim. Aksine, çok şey öğrendiğimi düşünüyorum."

"Sadece bir sonraki proje için değil, bir bütün olarak tüm hayatım için çok şey öğrendim. Her şeyden önce insanlarla daha iyi bir iletişim kurabiliyorum. Sadece pistte değil, pist dışında da çok şey oldu. Artık yirmili yaşlarımda değilim, otuzlu yaşlarımdayım ve son beş altı yıl beni gerçekten çok şekillendirdi."

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari Fotoğraf: Ercole Colombo

Vettel, Ferrari ile ilgili bazı özel anılarını da paylaştı.

"Veda etmek asla hoş değildir. Ama olumlu anları hatırlayacağım. Tifosi'nin sevincini, her zaman yanımda olan çocukları (ekiptekilerden bahsediyor)... Malezya'daki ikinci yarışımda ilk zaferimi almak inanılmazdı."

"Sonra Ferrari için yarış kazanmanın ne anlama geldiğini fark ettim. Daha önce duyduklarım doğrulanmış oldu. İtalyanlar seni herkesten daha çok kucaklıyor. O gece ekibimdeki çocuklarla, kelimenin tam anlamıyla otelin barındaki her şeyi içtik."

"Fiorano'daki Mamma Rosella'da geçirdiğim akşamı asla unutmayacağım. Mamma Rosella on yıllardır Ferrari'nin ruhu oldu. Maranello'daki Ferrari test pistinin hemen yanında bir restoran. Yemekleri efsane!"

Güven belki de Vettel'in en ihtiyaç duyduğu şeydi.

"Güven bana göre son derece önemli bir şey. Çünkü birlikte bir şeyler yapmak istiyorsunuz ve koridorda yalnız başına yürümek istemiyorsunuz. Çünkü güven temel bir besin gibi. Tam tersi güvensizlik olur ve sonra birlikte gitmek istediğiniz yol uzar gider."

"Araca olan güven bizim için son derece önemli bir şey. Daha önce de söylediğim gibi burada 0.1 saniye için yarışıyoruz. Araç içerisinde rahat değilseniz, bu yarışlarda başarılı olma şansınız yoktur. Sürekli tereddütte kapılırsınız. Genel olarak en tepeye saldırmak söz konusu olduğunda kayıplar yaşarsınız ve burada küçük şeyler bile fark yaratıyor."

"Aracınızı tanıyorsanız ve ona güveniyorsanız, o zaman ne yaptığını zaten bilirsiniz. Sonra içgüdüsel olarak, yani otomatik olarak doğru şeyi yaparak sürersiniz. Ancak şüpheleriniz varsa ve öncesinden çok fazla şey düşünmeniz gerekiyorsa, o zaman önemli miktarda zaman kaybedersiniz."

"Ne yazık ki Ferrari'de bunu yaşadım. Ama aracın özel bir sorunu yoktu. Küçük şeyler bir araya geldi. Sıralama turlarında, yarışlara kıyasla aracın limitlerini bulmakta daha fazla zorlandım."

Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari, 3rd position, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel bu süre boyunca sık sık eleştirildi ve yetenekleri sorgulandı.

Bunun, kendisine olan güvenini nasıl etkilediği sorusuna Vettel, "Kendinizi eleştirdiğinizde, şüpheleriniz var demektir. Ama aracı nasıl kullanacağımı unutmadım, bunun yerine yeteneklerimi neden yüzde yüz kullanamadığım gerçeğini analiz ettim."

"Eminim yanlış yaptığım şeyler de vardı. Bazen iletişim, bazen insanlarla konuşma şeklim bazen öncelikli olarak gördüğüm şeyler... Şu anda ne kadar sinir bozucu görünürse görünsün, tüm bunlar bence hayatın bir parçası." yanıtını verdi.

Vettel, Aston Martin'e katılarak yeni bir maceraya atılmış oldu.

Neden bu projeye güvendiği sorulduğunda Vettel'in yanıtı şöyle oldu: "Bu bir güven meselesi değil, yeni bir macera ve heyecan meselesi. Amaç tamamen farklı; takımı öne taşmak. Sahip olduğum deneyime ve direksiyon başında yapabileceklerime güveniyorum. Bugün geçmişe kıyasla çok farklı bir noktadayım."

"Örneğin Red Bull'daki dönemime kıyasla daha iyi bir noktadayım, daha fazla deneyime sahibim ve daha net bir görüşe sahibim. Ancak, gelecek için başarının hiçbir garantisi yok. Yapılması gereken çok fazla çalışma var."

"Takım içerisindeki iyimserlikten yararlanmalı ve aynı zamanda başarıya yaklaşmak için adım adım ilerlemeliyiz. Ama gerçekçi olursak, Mercedes 2021'de büyük bir favori olmaya devam ediyor."

Vettel, Hamilton'ın Schumacher'in rekorlarını bir bir eline geçirmesine rağmen kendisi için en iyisinin Schumacher olduğunu söylemişti.

Vettel, bunun sebebi sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Çünkü kırmızı aracı herkesten daha hızlı sürebiliyordu ve her yarışta maksimumu alabiliyordu. Hâlâ kimsede görmediğim şekilde ekstra performans elde edebiliyordu. Ve bunu uzun yıllar boyunca yaptı."

"Bana göre bu, sportif anlamda büyük bir güvenilirlik anlamına gelen önemli bir şey. Onunla tanıştığım zaman bunu bir insan olarak da kanıtladı. Her zaman söylediklerinin arkasında oldu. Oğlu Mick'in Formula 1'de yarıştığını görmek mutluluk verici. Michael'ın bana kattığı bazı şeyleri ben de ona vermeye çalışacağım."