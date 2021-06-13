Vettel: "Araca alışmamın bu kadar zaman almasını beklemiyordum"

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, 2020'nin ardından Ferrari'den ayrıldı ve bu yıl Aston Martin takımı adına mücadele ediyor.

Vettel, AMR21 ile ilk yarışlarında beklentilerin altında bir performans sergiledi ve bundan ötürü eleştiriler aldı. Fakat Monako'da elde ettiği beşincilik ve Azerbaycan'daki ikincilikle rüzgarı yeniden ardına almayı başardı.

Fakat Vettel, her ne kadar takım değiştiren tüm sürücüler sorun yaşasa da, ilk yarışlarda istediği seviyeye gelmekte zorlandığını ve buna şaşırdığını söyledi.

Vettel, Marca ile yaptığı röportajda şöyle dedi: “Bir noktada her şeyin yoluna gireceğinden emindim ve açıkçası Monako harikaydı. Orada iyi bir sonuç aldık ve bu da bize yardımcı olan bir şey. Bunun sırtımızdaki yükü biraz daha azaltacağını söyleyebiliriz."

“Açıkçası yılın başında beklentilerin genel anlamda oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum, bu yüzden Monako'da ve Bakü'de iyi sonuçlar almak güzel oldu."

“Sezon başında muhtemelen en iyi performansıma ulaşmam ve araca uyum sağlamam istediğimden biraz daha uzun sürdü.”

Vettel'in Bakü'de ikinci olmasına pek çok faktör yardımcı oldu. Bunlar arasında Max Verstappen'in yarış dışı kalması ve Lewis Hamilton'ın yarış yeniden başlarken yaptığı hata yer alıyordu.

Fakat Alman pilot 11. sıradan başladığı yarışta iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ve pole pozisyonundan başlayan Charles Leclerc'i dahi geçti.

Bu, Alman pilotu da şaşırtan bir durum.

"Yarışta, başlangıçta AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda'yı takip ettiğimde ve ondan daha hızlı hissettiğimde, buna gerçekten şaşırdım. Charles Leclerc'i takip ederken ve zorlarken de rahat hissettim."

"Aslında tüm hafta sonu araç içerisinde oldukça rahattım. Bu yüzden bu momentumu umarım sonraki yarışlara taşıyabiliriz."

"Fransa normal bir pist olacak. Bu yüzden nerede olduğumuzu göreceğiz. Umarım tutarlı şekilde puanlar için savaşabiliriz."

Sebastian Vettel, Aston Martin, 2nd position, celebrates on the podium Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images