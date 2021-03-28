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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Araç henüz istediğim şekilde çalışmıyor"

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Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, yeni takımıyla ilk yarışının ardından araçta henüz istediği şekilde hissetmediğini dile getirdi.

Vettel: "Araç henüz istediğim şekilde çalışmıyor"

Aston Martin'le ilk yarışına son sıradan başlayan ve uzun bir ilk bölüm geçiren Vettel, damalı bayrağı Mick Schumacher'in önünde 15. sırada gördü.

Takım arkadaşının aksine puan alamayan Vettel, yarıştan sonra şöyle dedi: "Bugün farklı bir şey denemek zorunda kaldık. Bu yüzden ilk bölümde uzun süre pistte kalmaya karar verdik ve bir noktada çok da kötü görünmeyen tek pit stop stratejisine yoğunlaştık."

"Sanırım lastik aşınması çok fazlaydı ve etrafımda çok fazla araç olduğu için bana çok fazla zamana mâl oluyordu. Yani bu karar bana yardımcı olmadı ama denemek zorundaydık. Elbette şu an olsa farklı bir şey denerdik çünkü işe yaramadı. Ancak yarışın bazı bölümleri o kadar da kötü değildi."

Vettel, dün sarı bayrak kurallarına uymadığı için grid cezası almıştı. Bugünkü yarışta Esteban Ocon'a arkadan çarptığı için 10 saniyelik zaman cezası aldı.

Alman pilot, Ocon'la ve aldığı cezalarla ilgili şöyle dedi: "Esteban'ın sağ tarafta kalacağını düşündüm. Fakat sonra sola doğru gittiğinde tam olarak önümdeydi. Lastikleri kilitledim. Bu yüzden muhtemelen benim hatamdı."

"Aldığımız cezaların sinir bozucu olduğunu söyleyemem ama istediğimiz ya da peşinde olduğumuz en iyi hafta sonu bu değildi. Fakat yarışta öğrendiğimiz ve ele almamız gereken pek çok şey var. Bunların üstesinden ne kadar çabuk geleceğimizi göreceğiz. Ancak araçta evimde gibi hissetmiyorum, bana karşı mücadele eden pek çok şey var. Bu yüzden gerçekten sürüşüme odaklanamıyorum. Önce bunları çözmeli ve durumu düzeltmeliyiz."

Vettel, araca ve takıma daha iyi adapte olmaya başladığını da ekliyor.

"Açıkçası aracın sürüşüne uyum sağlamaya başlıyorum, ancak tutarsızlığa sebep olan pek çok şey var ve bu yüzden bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor."

"Ancak takımda iyi hissediyorum. Elbette bu, kötü bir hafta sonuydu ve bunun için biraz üzgünüm. Çünkü yeni sezona ve bu ilk yarışa ne kadar hazırlık yapıldığını biliyorum. Ancak bunun sadece bir başlangıç olduğunu ve artık sadece yukarıya doğru gidebileceğimizi de biliyorum. Söylediğim gibi, çok fazla şey öğrendik ve bu yüzden önümüzde yapılması gereken çok fazla iş var. Durum bu ve tüm bunları adım adım ele almalıyız."

Aracı ve takımı getirmek istediğin yeri düşündüğünde, şu anda tam olarak nerede olduğu sorusuna Vettel, "Muhtemelen olması gerekenin yarısı bile değil. Hâlâ ritmimi bozan, araçtaki performansımı ve hızlı sürüş yapmam için gereken hissiyatı etkileyen pek çok şey var. Bu yüzden yapılacak çok iş var." dedi.

Bu sürecin ne kadar devam edeceği sorusuna Vettel, "Umarım çok hızlı bir şekilde düzeltebiliriz. Bence çözülebilecek pek çok şey var. Bazıları bizim tarafımızda, bazıları ise değil. Gelecekte neler olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

Vettel, takımı gelişirmek ve motivasyonunu yüksek tutmak için neler yapabileceği sorusuna, "Bu, benim işimin bir parçası ama aynı zamanda işimin bir parçası da aracı sürmek ve iyi yarışmak, ki bugün bunu başaramadım. Muhtemelen istediğimiz başlangıç değildi ama bence önümüzdeki birkaç yarış, işleri yoluna koyabilmemiz adına çok iyi olacak."

"Bu hafta sonu araç ve ayarlar üzerinde çok fazla çalıştık ve hâlâ olması gerektiği gibi çalışmayan pek çok şey var. Onları düzelttiğimizde, ayarları en iyi hale getirdiğimizde, daha hızlı olmak için araçta neler yapılması gerektiğini anladığımızda işler çok daha iyi hale gelecek. cevabını verdi.

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Editör Kemal Şengül

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