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Vettel: "Antrenmanda istediğimiz cevapları aldığımızı düşünüyorum"

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel antrenmanların genel olarak pozitif geçtiğini söyledi.

Zeynep Taş
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Vettel: "Antrenmanda istediğimiz cevapları aldığımızı düşünüyorum"
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Sebastian Vettel, cuma gününün takım için olumlu geçtiğini ancak Pirelli'nin 2023 lastik testi sebebiyle pek fazla şey öğrenemediklerini belirtti.

Vettel, "Bu hafta sonu antrenmanlarda pek öğrenecek bir şey yoktu çünkü Pirelli için lastik testi yaptık. Yine de araçta farklı çizgiler denemek ve pistte biraz daha zaman geçirmek faydalı oldu."

"Burası güzel bir pist, o yüzden fazladan tur atmak da güzel."

"İlk antrenmanda daha uzun turlar atmaya odaklandık, bu yüzden erken çıkmak istedik ve pistin hızlandığı anı yakalayamadık."

"Yine de bugün istediğimiz cevapları aldığımızı düşünüyorum. Umarım bunu sıralamaya taşıyabilir, aracı geliştirebilir ve iyi bir tempo yakalayabiliriz." dedi.

 

Dört kez Dünya Şampiyonu, lastik testinde birtakım zorluklar yaşadıklarını itiraf etti.

Vettel, "Açıkçası biraz zorlandık, lastik battaniyeleri daha düşük ısıda olduğu için lastiklerin ısınması oldukça uzun sürüyor, sanırım en büyük fark buydu .Ayrıca en sert lastiği takmıştık, o yüzden daha kaygan ve daha yavaş hissettirdi." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alman pilot, sıralama turları ve yarış için araçta bazı değişiklikler yapmaları gerektiğini de ekledi.

Vettel, "Aracın ayarlarında bazı değişiklikler yapmamız gerek, özellikle de dengede. Bu hafta sonu pistte karşı karşıya olduğumuz rüzgar sebebiyle, işler pek kolay olmayacak. Doğru ayarı bulmayı başarıp başaramayacağımızı göreceğiz." dedi.

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