Vettel: "AMR22'yi farklı şekilde kullanmak gerekiyor"

Eski F1 şampiyonu, Charles Leclerc'in en hızlı turunun 1.1 saniye gerisinde kaldığı perşembe gününü altıncı sırada noktalamıştı.

Vettel, hem kendisinin hem de takımın AMR22'nin sürüşü ve ayarları konusunda hâlâ öğrenecek çok şeyi olduğunu söylüyor.

Alman pilot, "Açık konuşmak gerekirse hâlâ anlaşılması gereken çok şey var."

"Bu tamamen farklı bir canavar ve onu farklı şekilde evcilleştirmek gerekiyor. Bu hem aracın sürüşü hem de ayarlarla alakalı bir durum."

"Bazı şeyler denedik. Diğerlerinin de karşı karşı karşıya olduğunu düşündüğüm, bazı büyük zorluklar ve sorunlar var. Yani bunlara bir çözüm bulmamız lazım."

"Dediğim gibi bu, farklı şekilde sürülmek isteyen bir araç ve bu açıdan öğrenecek çok şey var. Ne yapabileceğimi görmek adına sürüş tarzım üzerinde çalışıyorum. Aynı şekilde araç üzerinde de çalışıyoruz. Yaşadığımız bazı sorunları, karşılaştığımız bazı zorlukları çözmeye, bu konuda çözümler üretmeye çalışıyoruz. Yani hâlâ yapılacak çok iş var."

"Herkes elinden geleni yapıyor, hâlâ aşılması gereken çok dik ve zorlu bir dağ var. Şu anda bu dağın zirvesini gördüğümüzü söyleyemem fakat keyifli ve oldukça eğlenceli bir mücadele. Bir gün o zirveye ulaşacağımıza dair inancımız tam, umarım bunu yapmayı sezonun başlamasından hemen önce başarırız."

"Her halükarda uzun bir yıl olacağını söyleyebilirim. Herkes, bu araçları anlamaya çalışıyor ve herkesin bazı sorunları var." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, leaves the garage Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Vettel, sporun farklı dönemlerinde yarışmış olmasına rağmen, yeni araçlarla alakalı bazı şeylerin kendisine yabancı geldiğini söylüyor.

"Yani bu araçlar çok farklı. Araç içerisinde çok farklı bir pozisyondasınız. Görüşünüz çok farklı çünkü tekerlekler ve üst kısımdaki yapı daha büyük. Böyle şeylere çok çabuk alışıyorsunuz ama sürüş farklı ve hâlâ buna adapte olmaya çalışıyorum."

"Her tur tam olarak aynı olmuyor. Bu yüzden her şeye hazırlıklı olmalısınız. Yine de genel anlamda bir sorun değil, her şey bir araya geliyor. Şu anda nerede olduğumuzu bilmiyorum ve umarım birbirimize daha yakın oluruz."

"Önemli olan bu. Geçen sene çok gerideydik ve mücadelede değilseniz, bazen o kadar da keyifli olmuyor. Bu yüzden umarım bu yıl mücadelede daha fazla yer alabilir, sonrasında da fark yaratabiliriz."

"Dayanıklılıkla alakalı hiçbir sorunumuz yok. Şu anda bizi gerçekten rahatsız eden hiçbir dayanıklılık problemi yaşamadık. Bunlar daha çok araçla, sürüş tarzıyla ve bazı zorluklarla alakalı şeyler."

Takımlar, Barselona'nın ana düzlüğünde dalgalanma problemleri yaşadılar ve bu da sürücülerin sürekli olarak zıplamasına neden oldu. Dışarıdan bakıldığında sürücülerin zorlandığı görülebiliyordu.

“Açıkçası araç yere daha yakın olmayı seviyor, ki bu geçmişten farklı bir şey. Bazı araçların düzlüklerde zıpladığını gördük. Biz de onlardan birine sahibiz.

"Öğrenme sürecinin tam ortasındayız ve bu noktada diğerlerinden daha iyi ya da daha kötü durumda olup olmadığımızı söylemek zor.”