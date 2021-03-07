Vettel, AMR21'ine bir Bond kızının ismini verecek

Alman pilotun, kullandığı F1 araçlarının tamamına bir kadın ismi vermesi her zaman bir gündem olmuştur. İlk aracına Julie ismini veren Vettel, 2020'de kullandığı Ferrari'sine ise Lucilla demişti.

2021 sezonunun başlangıcına bir aydan az bir süre kala Vettel, AMR21 aracına hâlâ bir ad vermemiş durumda olsa da, yeni takımı ile olan bağlantısı konusunda birkaç fikri var.

Aston Martin'in AMR21 lansmanında konuşan Vettel şunları söyledi: "Sorun şu ki, bunu ben de bilmiyorum."

"James biraz bariz olurdu, ancak siz de biliyorsunuz ki bunu düşünüyorum ve bir Bond teması üzerinde duruyorum."

"Ancak bu çok eğlenceli bir şey ve her zaman bir kadın ismini kullandım, bu nedenle Bond kızlarının isimlerini önüme koyacağım ve hangisinin en iyisi olacağına karar vereceğim."

"Aslında hepsiyle tanışma üzerine bir şey söyleyecektim, ancak bazıları benim büyükannemin yaşında."

Yeni bir takım ile beraber yeni hedefler de bulunmakta. Vettel, Aston Martin ile olan macerasına sağlıklı bir hedefle başlıyor. Alman pilota göre 2021 için favoriler belli olsa da, onların arkasında kan gövdeyi götürecek.

RTL'e verdiği demeçte Vettel şunları söyledi: "Bu senenin net favorileri önce Mercedes, sonrasında da Red Bull. Neler olacağına mücadeleler ile karar vereceğiz. Ancak orta grup birbirine çok yakın ve işler geçen seneki gibi kolay olmayacak."

"Küçük şeyleri optimize etmemiz gerek. Benim açımdan bakıldığında, tabii ki de alışmam biraz zaman alacak, çünkü araç biraz daha farklı bir araç. Ancak iyi bir ritim yakalamak ve başlangıçtan itibaren iyi bir tempo yakalamak kesinlikle fazla zamanımı almayacak."

"İstikrarlı olmak ve bizim için bir fırsat doğarsa doğru sonucu almak bizim için önemli. Sene sonunda da üçüncülüğün bizim için doğru olup olmadığını göreceğiz."

Alman pilot, Aston Martin'in - bir fırsat çıkması durumunda - motor tedarikçisi olan Mercedes ile eşit haklara sahip olacağından emin olduğunu söyledi.

Vettel, "Bu konu hakkında endişeli değilim. Sanırım bu korkular biraz geçmişte kaldı. Dünya ilerliyor. Geçmişte siz haklı olmuş olabilirdiniz. Her ne kadar geçmiş, şimdiki bazı örnekler için geçerli olsa da, bazı örnekler için de geçmişte kaldı."

"Mercedes gibi bir tedarikçi ile beraber çalışmamızla beraber, eşit bir anlaşma sağladığımız konusunda bize bir özgüven sağlıyor. Ve eğer daha hızlı olursak, onları yenme fırsatımız olacaktır."

"Bence bunun gibi düşünceler - müşteri takımın bir dezavantaj yaşaması - çok çağdışı düşünceler. Bunun nereden geldiğini anlayabiliyorum, ancak bu durum için endişelenmiyorum."

"Eğer Mercedes'e çok yakın olabilseydik bu oldukça iyi bir sonuç olurdu, bu da benim endişeleneceğim son şey. Mercedes motoru sanırım gridin en güçlü motoru ve Formula 1'de onlarla ilk kez çalışıyor olacağım, nasıl çalıştıklarını görmek için sabırsızlanıyorum."