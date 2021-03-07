Vettel, AMR21'ine bir Bond kızının ismini verecek

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
115 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
188 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
206 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
231 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
238 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
245 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
258 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
272 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
279 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Leclerc: "Önemli olan Ferrari’nin kazanması" Sonraki / Aston Martin sürücü maaşlarının sınırlandırılmasını destekliyor
Formula 1 / Aston Martin lansmanı / Son dakika

Vettel, AMR21'ine bir Bond kızının ismini verecek

Ekleyen:
, Editör

Sebastian Vettel, araçlarına isim verme geleneğini devam ettiriyor ve ilk Aston Martin aracı için James Bond kızlarından ilham almak istiyor.

Vettel, AMR21'ine bir Bond kızının ismini verecek

Alman pilotun, kullandığı F1 araçlarının tamamına bir kadın ismi vermesi her zaman bir gündem olmuştur. İlk aracına Julie ismini veren Vettel, 2020'de kullandığı Ferrari'sine ise Lucilla demişti.

2021 sezonunun başlangıcına bir aydan az bir süre kala Vettel, AMR21 aracına hâlâ bir ad vermemiş durumda olsa da, yeni takımı ile olan bağlantısı konusunda birkaç fikri var.

Aston Martin'in AMR21 lansmanında konuşan Vettel şunları söyledi: "Sorun şu ki, bunu ben de bilmiyorum."

"James biraz bariz olurdu, ancak siz de biliyorsunuz ki bunu düşünüyorum ve bir Bond teması üzerinde duruyorum."

"Ancak bu çok eğlenceli bir şey ve her zaman bir kadın ismini kullandım, bu nedenle Bond kızlarının isimlerini önüme koyacağım ve hangisinin en iyisi olacağına karar vereceğim."

"Aslında hepsiyle tanışma üzerine bir şey söyleyecektim, ancak bazıları benim büyükannemin yaşında."

Yeni bir takım ile beraber yeni hedefler de bulunmakta. Vettel, Aston Martin ile olan macerasına sağlıklı bir hedefle başlıyor. Alman pilota göre 2021 için favoriler belli olsa da, onların arkasında kan gövdeyi götürecek.

 

RTL'e verdiği demeçte Vettel şunları söyledi: "Bu senenin net favorileri önce Mercedes, sonrasında da Red Bull. Neler olacağına mücadeleler ile karar vereceğiz. Ancak orta grup birbirine çok yakın ve işler geçen seneki gibi kolay olmayacak."

"Küçük şeyleri optimize etmemiz gerek. Benim açımdan bakıldığında, tabii ki de alışmam biraz zaman alacak, çünkü araç biraz daha farklı bir araç. Ancak iyi bir ritim yakalamak ve başlangıçtan itibaren iyi bir tempo yakalamak kesinlikle fazla zamanımı almayacak."

"İstikrarlı olmak ve bizim için bir fırsat doğarsa doğru sonucu almak bizim için önemli. Sene sonunda da üçüncülüğün bizim için doğru olup olmadığını göreceğiz."

Alman pilot, Aston Martin'in - bir fırsat çıkması durumunda - motor tedarikçisi olan Mercedes ile eşit haklara sahip olacağından emin olduğunu söyledi.

Vettel, "Bu konu hakkında endişeli değilim. Sanırım bu korkular biraz geçmişte kaldı. Dünya ilerliyor. Geçmişte siz haklı olmuş olabilirdiniz. Her ne kadar geçmiş, şimdiki bazı örnekler için geçerli olsa da, bazı örnekler için de geçmişte kaldı."

"Mercedes gibi bir tedarikçi ile beraber çalışmamızla beraber, eşit bir anlaşma sağladığımız konusunda bize bir özgüven sağlıyor. Ve eğer daha hızlı olursak, onları yenme fırsatımız olacaktır."

"Bence bunun gibi düşünceler - müşteri takımın bir dezavantaj yaşaması - çok çağdışı düşünceler. Bunun nereden geldiğini anlayabiliyorum, ancak bu durum için endişelenmiyorum."

"Eğer Mercedes'e çok yakın olabilseydik bu oldukça iyi bir sonuç olurdu, bu da benim endişeleneceğim son şey. Mercedes motoru sanırım gridin en güçlü motoru ve Formula 1'de onlarla ilk kez çalışıyor olacağım, nasıl çalıştıklarını görmek için sabırsızlanıyorum."

paylaşım
yorumlar
Leclerc: "Önemli olan Ferrari’nin kazanması"

Önceki haber

Leclerc: "Önemli olan Ferrari’nin kazanması"

Sonraki haber

Aston Martin sürücü maaşlarının sınırlandırılmasını destekliyor

Aston Martin sürücü maaşlarının sınırlandırılmasını destekliyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Aston Martin lansmanı
Pilotlar Sebastian Vettel
Takımlar Aston Martin Racing
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Teknik analiz: Aston Martin AMR21

18s
2
Formula 1

Leclerc: "Önemli olan Ferrari’nin kazanması"

1s
3
Formula 1

Vettel, AMR21'ine bir Bond kızının ismini verecek

43 dk
4
Formula 1

Montezemolo: "Altıncılık Ferrari için bir felaketti"

2s
5
Formula 1

Stroll:"Hamilton’ı bir McLaren’a koyarsanız, yarış kazanamaz"

23s
Son Haberler
Aston Martin sürücü maaşlarının sınırlandırılmasını destekliyor
F1

Aston Martin sürücü maaşlarının sınırlandırılmasını destekliyor

3dk
Vettel, AMR21'ine bir Bond kızının ismini verecek
F1

Vettel, AMR21'ine bir Bond kızının ismini verecek

43dk
Leclerc: "Önemli olan Ferrari’nin kazanması"
F1

Leclerc: "Önemli olan Ferrari’nin kazanması"

1s
Monchaux: "Jetonlarımızı nasıl kullanacağımızı düşünmek, bizim için egzersiz oldu"
F1

Monchaux: "Jetonlarımızı nasıl kullanacağımızı düşünmek, bizim için egzersiz oldu"

2s
Montezemolo: "Altıncılık Ferrari için bir felaketti"
F1

Montezemolo: "Altıncılık Ferrari için bir felaketti"

2s
Son Videolar
AMR21'nin ilk pist gününden öne çıkan anlar | Aston Martin Cognizant F1 Takımı 01:01
Formula 1
5 Mar 2021

AMR21'nin ilk pist gününden öne çıkan anlar | Aston Martin Cognizant F1 Takımı

Aston Martin AMR21 Lansmanı 02:37
Formula 1
4 Mar 2021

Aston Martin AMR21 Lansmanı

Sebastian Vettel neden Aston Martin'i seçtiğini açıklıyor 01:09
Formula 1
4 Mar 2021

Sebastian Vettel neden Aston Martin'i seçtiğini açıklıyor

Canlı: Aston Martin F1 lansmanı 37:04
Formula 1
3 Mar 2021

Canlı: Aston Martin F1 lansmanı

Mercedes-AMG W12 Tanıtımı 01:00
Formula 1
3 Mar 2021

Mercedes-AMG W12 Tanıtımı

Efe Kahya More from
Efe Kahya
Wolff: "Her sezon bizim için yeni bir meydan okuma" Mercedes lansman
Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Her sezon bizim için yeni bir meydan okuma"

Williams, 2021'de "görünmeyen kısımlarda" değişiklikler yapmış Williams lansmanı
Formula 1 / Son dakika

Williams, 2021'de "görünmeyen kısımlarda" değişiklikler yapmış

Williams: "Button her konuda bize yardımcı olacak" Williams lansmanı
Formula 1 / Son dakika

Williams: "Button her konuda bize yardımcı olacak"

More from
Sebastian Vettel
Vettel: "Başka insanların söyledikleri ya da yazdıklarıyla hiçbir zaman ilgilenmedim"
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Başka insanların söyledikleri ya da yazdıklarıyla hiçbir zaman ilgilenmedim"

Vettel: "Kendimde çok fazla baskı ve beklenti yaratıyorum" Aston Martin lansmanı
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Kendimde çok fazla baskı ve beklenti yaratıyorum"

Vettel: "Aston Martin'e gelmem için herhangi bir vaatte bulunulmadı"
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Aston Martin'e gelmem için herhangi bir vaatte bulunulmadı"

More from
Aston Martin Racing
Teknik analiz: Aston Martin AMR21
Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Aston Martin AMR21

Szafnauer: "Bu sene orta gruptaki mücadele oldukça zorlu olacak" Aston Martin lansmanı
Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "Bu sene orta gruptaki mücadele oldukça zorlu olacak"

Vettel: "Mercedes'ten daha hızlı olursak onları yenebiliriz"
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Mercedes'ten daha hızlı olursak onları yenebiliriz"

Çok Okunanlar Bugün

Teknik analiz: Aston Martin AMR21
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Aston Martin AMR21

Leclerc: "Önemli olan Ferrari’nin kazanması"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Önemli olan Ferrari’nin kazanması"

Vettel, AMR21'ine bir Bond kızının ismini verecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, AMR21'ine bir Bond kızının ismini verecek

Montezemolo: "Altıncılık Ferrari için bir felaketti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Montezemolo: "Altıncılık Ferrari için bir felaketti"

Stroll:"Hamilton’ı bir McLaren’a koyarsanız, yarış kazanamaz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stroll:"Hamilton’ı bir McLaren’a koyarsanız, yarış kazanamaz"

Vettel: "Hemen kazanmamız zor ancak hedefimiz bu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Hemen kazanmamız zor ancak hedefimiz bu"

Russell: "Hamilton bu yıl sekizinci şampiyonluğunu alacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Hamilton bu yıl sekizinci şampiyonluğunu alacak"

Monchaux: "Jetonlarımızı nasıl kullanacağımızı düşünmek, bizim için egzersiz oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Monchaux: "Jetonlarımızı nasıl kullanacağımızı düşünmek, bizim için egzersiz oldu"

Son Haberler

Aston Martin sürücü maaşlarının sınırlandırılmasını destekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin sürücü maaşlarının sınırlandırılmasını destekliyor

Vettel, AMR21'ine bir Bond kızının ismini verecek
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, AMR21'ine bir Bond kızının ismini verecek

Leclerc: "Önemli olan Ferrari’nin kazanması"
F1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Önemli olan Ferrari’nin kazanması"

Monchaux: "Jetonlarımızı nasıl kullanacağımızı düşünmek, bizim için egzersiz oldu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Monchaux: "Jetonlarımızı nasıl kullanacağımızı düşünmek, bizim için egzersiz oldu"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.