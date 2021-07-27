Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hamilton ve Mercedes, sporda çeşitliliği artırmak için ortak bir vakıf kuracak
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Vettel: "AMR21'de iyi bir ilerleme kaydediyoruz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, son yarış Silverstone'da puan alamasa bile AMR21'in gelişiminde kaydettikleri ilerlemeyi övdü.

Vettel: "AMR21'de iyi bir ilerleme kaydediyoruz"

Sebastian Vettel, son yarış Silverstone'da yarış tekrar başladıktan sonra spin atmış ve en geriye düşmüştü.

Alman pilot o hatayı yapmasaydı, muhtemelen yarıştan puan almayı başaracaktı.

Aston Martin, sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor ve Ferrari/McLaren seviyesinde görünmüyor.

Takım, 2021 aracının gelişimini durdurdu ancak halihazırda araca getirilen bazı küçük güncellemeler var.

Vettel, son yarıştan puanla ayrılamasa bile AMR21'de kaydettikleri ilerlemenin cesaret verici olduğunu söyledi.

Macaristan GP öncesi konuşan Vettel, şöyle dedi: "Silverstone'da istediğimiz o güçlü puanları alamamak üzücü olsa da bence AMR21'i geliştirmeye devam ediyoruz."

"Hak ettiğimiz yaz arasına yaklaştık ancak biraz rahatlamadan önce Macaristan'daki yarışın son turuna kadar zorlamaya devam etmemiz gerekiyor."

"Macaristan'da geçiş yapmak zor olduğu için iyi bir strateji ve tek tur hızlı olmak bu hafta sonu çok önemli olacak."

Silverstone'da zor bir hafta sonu geçirmesine rağmen takımına dört puan kazandıran Lance Stroll, bu olumlu ivmeyi korumak istiyor.

"Zorlu Silverstone yarışını puanlara dönüştürürken ortaya büyük bir kararlılık ve çaba koyduk. Bu ivmeyi kendimizle beraber Macaristan'a taşımaya çalışacağız."

"Hungaroring geçiş anlamında çok zor bir pist. Haliyle sıralama turları daha önemli olacak ve Pazar günü doğru lastik stratejisine sahip olmak büyük önem taşıyacak."

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Hamilton ve Mercedes, sporda çeşitliliği artırmak için ortak bir vakıf kuracak

Önceki haber

Hamilton ve Mercedes, sporda çeşitliliği artırmak için ortak bir vakıf kuracak
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari'nin yeni DMG simülatörü hakkında son bilgiler

2 s
2
eSpor

Codemasters’ın yeni yarış oyunu GRID Legends tanıtıldı

1 s
3
Formula 1

Mercedes, Red Bull’un Macaristan'a daha güçlü döneceğini düşünüyor

2 s
4
Formula 1

Clarkson: "Hamilton, Norris'i gelecekte Mercedes'te görmek istiyor olabilir"

5 s
5
Formula 1

Leclerc: "Kardeşimi yarışırken gördüğümde daha çok strese giriyorum"

21 s
Son Haberler
Vettel: "AMR21'de iyi bir ilerleme kaydediyoruz"
F1

Vettel: "AMR21'de iyi bir ilerleme kaydediyoruz"

23dk
Hamilton ve Mercedes, sporda çeşitliliği artırmak için ortak bir vakıf kuracak
F1

Hamilton ve Mercedes, sporda çeşitliliği artırmak için ortak bir vakıf kuracak

53dk
Mercedes, Red Bull’un Macaristan'a daha güçlü döneceğini düşünüyor
F1

Mercedes, Red Bull’un Macaristan'a daha güçlü döneceğini düşünüyor

2 s
Ferrari'nin yeni DMG simülatörü hakkında son bilgiler
F1

Ferrari'nin yeni DMG simülatörü hakkında son bilgiler

2 s
2022'de Russell'ın Williams koltuğuna De Vries geçebilir!
F1

2022'de Russell'ın Williams koltuğuna De Vries geçebilir!

3 s
Son Videolar
Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
17 Tem 2021

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
F1, 2022 sezon öncesi testlerini Barselona ve Bahreyn'de yapabilir
Formula 1

F1, 2022 sezon öncesi testlerini Barselona ve Bahreyn'de yapabilir

Leclerc: "Kardeşimi yarışırken gördüğümde daha çok strese giriyorum" Britanya GP
Formula 1

Leclerc: "Kardeşimi yarışırken gördüğümde daha çok strese giriyorum"

Domenicali: "F1 için 23 yarışlık takvim ideal" Britanya GP
Formula 1

Domenicali: "F1 için 23 yarışlık takvim ideal"

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari'nin yeni DMG simülatörü hakkında son bilgiler
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin yeni DMG simülatörü hakkında son bilgiler

Codemasters’ın yeni yarış oyunu GRID Legends tanıtıldı
eSpor eSpor

Codemasters’ın yeni yarış oyunu GRID Legends tanıtıldı

Mercedes, Red Bull’un Macaristan'a daha güçlü döneceğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Red Bull’un Macaristan'a daha güçlü döneceğini düşünüyor

Clarkson: "Hamilton, Norris'i gelecekte Mercedes'te görmek istiyor olabilir"
Formula 1 Formula 1

Clarkson: "Hamilton, Norris'i gelecekte Mercedes'te görmek istiyor olabilir"

Leclerc: "Kardeşimi yarışırken gördüğümde daha çok strese giriyorum"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Kardeşimi yarışırken gördüğümde daha çok strese giriyorum"

Ralf Schumacher: ''Aston Martin iç problemlerle uğraşıyor''
Formula 1 Formula 1

Ralf Schumacher: ''Aston Martin iç problemlerle uğraşıyor''

Alonso: ''F1'in yeni jenerasyonu yetenekli''
Formula 1 Formula 1

Alonso: ''F1'in yeni jenerasyonu yetenekli''

2022'de Russell'ın Williams koltuğuna De Vries geçebilir!
Formula 1 Formula 1

2022'de Russell'ın Williams koltuğuna De Vries geçebilir!

Son Haberler

Vettel: "AMR21'de iyi bir ilerleme kaydediyoruz"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "AMR21'de iyi bir ilerleme kaydediyoruz"

Hamilton ve Mercedes, sporda çeşitliliği artırmak için ortak bir vakıf kuracak
Formula 1 Formula 1

Hamilton ve Mercedes, sporda çeşitliliği artırmak için ortak bir vakıf kuracak

Mercedes, Red Bull’un Macaristan'a daha güçlü döneceğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Red Bull’un Macaristan'a daha güçlü döneceğini düşünüyor

Ferrari'nin yeni DMG simülatörü hakkında son bilgiler
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin yeni DMG simülatörü hakkında son bilgiler

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.