Vettel: "AMR21'de iyi bir ilerleme kaydediyoruz"

Sebastian Vettel, son yarış Silverstone'da yarış tekrar başladıktan sonra spin atmış ve en geriye düşmüştü.

Alman pilot o hatayı yapmasaydı, muhtemelen yarıştan puan almayı başaracaktı.

Aston Martin, sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor ve Ferrari/McLaren seviyesinde görünmüyor.

Takım, 2021 aracının gelişimini durdurdu ancak halihazırda araca getirilen bazı küçük güncellemeler var.

Vettel, son yarıştan puanla ayrılamasa bile AMR21'de kaydettikleri ilerlemenin cesaret verici olduğunu söyledi.

Macaristan GP öncesi konuşan Vettel, şöyle dedi: "Silverstone'da istediğimiz o güçlü puanları alamamak üzücü olsa da bence AMR21'i geliştirmeye devam ediyoruz."

"Hak ettiğimiz yaz arasına yaklaştık ancak biraz rahatlamadan önce Macaristan'daki yarışın son turuna kadar zorlamaya devam etmemiz gerekiyor."

"Macaristan'da geçiş yapmak zor olduğu için iyi bir strateji ve tek tur hızlı olmak bu hafta sonu çok önemli olacak."

Silverstone'da zor bir hafta sonu geçirmesine rağmen takımına dört puan kazandıran Lance Stroll, bu olumlu ivmeyi korumak istiyor.

"Zorlu Silverstone yarışını puanlara dönüştürürken ortaya büyük bir kararlılık ve çaba koyduk. Bu ivmeyi kendimizle beraber Macaristan'a taşımaya çalışacağız."

"Hungaroring geçiş anlamında çok zor bir pist. Haliyle sıralama turları daha önemli olacak ve Pazar günü doğru lastik stratejisine sahip olmak büyük önem taşıyacak."

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images