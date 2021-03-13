Vettel: "AMR21 umut verici görünüyor"

Sebastian Vettel, Aston Martin'le çıktığı ikinci test seansında vites kutusu sorunu yaşadı sadece 10 tur atabildi.

Seans sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vettel, "Son 24 saat kesinlikle kendim, garajdakiler ve tüm ekip için çok yoğun geçti. Maalesef çok verimli bir sabah geçiremedik."

"Çünkü vites kutusuyla ilgili bir sorun yaşadık ve üniteyi değiştirmek zorunda kaldık. Bu da epey zamanımızı aldı. Maalesef çok fazla tur atamadık ve pist süresi anlamında bu sabahı yeterince verimli kullanamadık."

"Açıkçası dün son derece ilginç olsa da, bence umut verici bir aracımız var ve hâlâ alışmam gereken pek çok şey var. Araç kesinlikle daha önce kullandıklarımdan çok farklı ve aynı zamanda farklı bir güç ünitesi de var. Haliyle biraz farklı geliyor ve buna alışmam biraz vakit alıyor."

"Dediğim gibi pistte çok fazla sürüş yapmayı başaramadık ama araca oldukça güveniyorum Umarım yarın güzel bir gün geçiririz. Her şeyden önce şimdi iyi bir öğleden sonra geçirmemizi ve ardından biraz daha bilgi almak için yarın iyi bir gün geçirebilmemizi umuyorum. Sanırım şimdiye kadar daha fazla veriye ve daha fazla pist süresine sahip olmayı isterdim. Ancak önümüzde uzun bir sezon var ve eminim ki her şey yoluna girecek."

Mercedes motoru hakkındaki ne düşündüğü ve diğer motorlara kıyasla nasıl olduğu sorulduğunda Vettel, "Dediğim gibi apaçık farklı. Ancak farklı üreticilere olan saygımdan ötürü karşılaştırma yapmayacağım. Bunu geçmişte yapmadığım gibi şimdi de yapmayacağım." yanıtını verdi.

Aston Martin aracının karakteristiği hakkında da konuşan Vettel, "Her şeyi anladığımı söyleyemem ama bu, farkı bir araç. Açıkçası, şu anki aracım daha önce sürdüklerimden farklı, bu yüzden sürüş için farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duyması çok doğal. Henüz bu kadar zamanım olmadı, ama dün de söylediğim gibi, sanırım tüm küçük şeylere uyum sağlamak için hâlâ biraz zamana ihtiyacım var."

"Farkı küçük şeyler yaratıyor ve bu sabah daha fazla tur atmayı isterdim. Sanırım hepimiz daha fazla tur atmayı istiyorduk. Ancak elimizdeki bu. Umarım şimdi iyi bir öğleden sonra geçirip, yarın kaybedilen zamanın bir kısmını telafi edebilmek adına güçlü bir gün tamamlayabiliriz." dedi.