Vettel, Amerika GP'de motor cezası alacak!

Bildiğiniz üzere bu sene pilotların sezonu 3 güç ünitesiyle tamamlaması gerekiyor. Yaşanan çeşitli sorunlarla pilotların çoğu 3. motoruna planlanandan erken geçmek zorunda kaldılar.

Vettel, 3. güç ünitesine Belçika GP hafta sonunda geçmişti ve sezonu tamamlamak için yeni bir güç ünitesine daha geçmesi gerekiyordu.

Vettel, Austin'deki perşembe günü basın toplantısında 4. Mercedes motoruna geçeceğini, grid cezası alacağını için kendisi için zorlu bir yarış beklediğini söyledi.

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