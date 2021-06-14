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Vettel: "Alt kategorilerde yarışmanın maliyetleri düşürülmeli"

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Sebastian Vettel, alt kategorilerde yarışmanın dudak uçuklatan maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğine inanıyor çünkü artık bu durumun kontrolden çıktığını düşünüyor.

Vettel: "Alt kategorilerde yarışmanın maliyetleri düşürülmeli"

Geçtiğimiz günlerde Lewis Hamilton tarafından alt kategorilerde yarışmanın yüksek maliyetleri gündeme getirilmişti ve 7 kez dünya şampiyonu F1’in artın “milyarder çocuklarının kulübü” haline geldiği yorumunu yapmıştı.

Hamilton, “Eğer şu anda her şeye en baştan başlamam gerekse işçi sınıfı bir ailenin çocuğu olarak, bugün burada olmam imkansız olurdu çünkü diğer çocukların benden çok daha fazla parası vardı.”

“Bu durumu değiştirmek ve sporu her arka plandan insan için daha ulaşılabilir bir hale getirmek adına çalışmamız gerekiyor.” diye ekledi.

Vettel de bu konuda Hamilton’a katılıyor ve şu anda işlerin kontrolden çıktığını düşünüyor. Kendisinin eğer kariyerine şu anda başlasaydı Formula 1’e giden basamakları çıkması çok zor olurdu diye belirtiyor.

Aston Martin pilotu, “Bunu düzeltmenin kolay bir yolu yok ama fiyatlar çok yüksek.”

“Dürüst olmak gerekirse benim [bu spora] başladığım zamanlarda fiyatlar daha düşüktü ama yine de oldukça pahalıydı.”

“Bu yüzden, bu konuda çok şanslıydım çünkü arkamda beni [finansal açıdan] destekleyen Gerhard Noack vardı. Kendisi, benden yaklaşık 20 yıl önce Michael [Schumacher] spora ilk başladığında onu destekleyen kişiydi.”

“O zamanlar da fiyatlar yüksekti, bu yüzden bildiğim kadarıyla Michael’ın da yardıma ihtiyacı vardı ve aynı şekilde benim de çünkü bunu karşılayamıyorduk.”

“Go kartlarda yarıştığımız ilk sezon maliyetlerini yarısını kendimizi karşılayabilmiştik ve sonrasında bize destek olan ve yardım eden kişiler bulduğumuz için şanslıydık.”

“Bence bu zamandan beri dünya çok değişti. Sponsorluk işleri değişti ve muhtemelen motor sporlarda bir kariyer yapmak isteyen genç yeteneklere de yatırım yapma eğilimi de değişti. Bu yüzden kısacası bu durum hep zordu.”

“Bunun kolayca çözülebileceğini düşünemiyorum ama her farklı arka plandan gelen çocuklar için sporu daha erişilebilir bir hale getirmek için deneyebileceğimiz bazı belli başlı şeyler var. Hangi açıdan bakarsanız bakın bu pahalı bir hobi. Ancak kesinlikle geçtiğimiz yıllarda bu durum aşırıya kaçtı ve inanılmaz derecede pahalı bir hale geldi.”

Mercedes takım patronu Toto Wolff geçtiğimiz günlerde paydaşların motor sporları yarışlarının sadece zengin insanların bulunduğu bir yer haline gelmemesi için daha fazlasını yapmaları gerektiğini söyledi.

Wolff, “Bence maddi durumu çok iyi olmayan çocukların da Formula’nın alt kategorilerine yarışabilmesi için taban yarış serilerini daha düşük maliyetli bir hale getirebiliriz.”

“Bir go-kart sezonunu 250.000 dolar, F4 sezonunu 500,000 avro ve F3 sezonunu 1 milyon dolar yapmaktan ziyade tüm büyük Formula 1 takımları bu özel çocukları bulmaya odaklanmalı.”

“Bu tamamen saçmalık ve durması gerekiyor çünkü erişilebilir olmak istiyoruz. Karting’e ilgi duyan çocukların daha düşük bütçelerle yarışma fırsatı olması için daha erişilebilir olmalıyız.” dedi.

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