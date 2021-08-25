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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Vettel: "Alonso'nun yeteneği tartışılmaz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, Fernando Alonso ile yarışmaktan büyük keyif aldığını söyledi ve İspanyol pilotun yeteneklerini övdü.

Vettel: "Alonso'nun yeteneği tartışılmaz"

Alonso ve Vettel, 2007'deki ilk sezondan bu yana birbirlerine karşı yarışıyorlar ve geçmişte birbirlerine karşı hem galibiyet hem de şampiyonluk mücadelesi verdiler.

Vettel, 2010-13 yılları arasında arka arkaya dört yıl şampiyon olmayı başardı ve o dönem Red Bull'da yarışan Alman pilotun en büyük rakibi Alonso'ydu.

İkili arasındaki gerilim zaman zaman tavan yaptı fakat son dönemde oldukça iyi anlaştıkları görülebiliyor.

İspanyol Marca gazetesine konuşan Vettel, Alonso'dan övgüyle bahsetti ve kendisine karşı yarışmaktan keyif aldığını dile getirdi.

Vettel, şöyle konuştu: "Ona karşı yarışmayı seviyorum."

“Fernando'nun bu yıl spora geri döndüğü ilk yarışta, biraz tekerlek tekerleğe mücadele ettik ve aslında kokpit içerisinde gülümsüyordum çünkü bu yıl bunların olmasını bekliyordum ve sanırım biraz mücadele ettik."

"Fernando'ya karşı yarışmaktan her zaman keyif alıyorum."

Vettel, İspanyol pilotun ilk zaferini kazandığı 2003 Macaristan Grand Prix'sini hatırladığını da ekledi.

Vettel, "2003'teki Hungaroring yarışı yapıldığında, televizyon önünde oturuyordum ve onu izlediğimi hatırlıyorum."

“Onun yeteneğinin gerçekten tartışılmaz olduğunu düşünüyorum ve pist üstündeki becerileri spor tarihinin en iyilerinden bazıları."

"Fernando geçmişte, yapmanın imkansız olduğunu düşündüğüm bir şey yaptı, yani Schumacher'i yendi."

"Ben büyüyorken Michael en iyisiydi, bir numaraydı ve onu yenmek imkansız gibi görünüyordu. Fernando onu yenmeye başladı ve bence bu, büyük bir başarıydı."

“Elbette uzun bir kariyeri oldu ve pek çok farklı otomobilde yarıştı. Bu yüzden onun yanında yarışmayı ve pistte ona karşı mücadele etmeyi seviyorum. Bu, bana keyif veriyor." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1, Sebastian Vettel, Aston Martin

Fernando Alonso, Alpine F1, Sebastian Vettel, Aston Martin

Fotoğraf: FIA Pool

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