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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Vettel: "Alonso'nun son turdaki hamlesi biraz agresifti"

Sebastian Vettel, ezeli rakibi Fernando Alonso'nun son turdaki mücadele esnasında biraz agresif davrandığını düşünüyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Vettel: "Alonso'nun son turdaki hamlesi biraz agresifti"
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İki pit stop tercih eden nadir isimlerden Alonso, son turlarda yarış lideri Verstappen'den üç, diğer rakiplerinden ise 4-4.5 saniye daha hızlıydı ve 10. sıraya gerilemesine rağmen hızlıca 7. sıraya tırmanmayı başardı.

İspanyol pilotun ana hedefi, ilk pitlerin ardından geçildiği Vettel'i geride bırakmaktı. Son turun son sektöründe rakibini yakalayan Alonso, ilk sağa dönüşte içeriden hamlesini yaptı. Bordürlere kadar çıkan Vettel dış çizgide kalmayı ve sola dönüş esnasında yerini korumayı başardı.

İkili daha sonra yokuş aşağı hızlanma bölümünde bitiş çizgisine yan yana geldi. Düellodan galip ayrılan taraf 0.011 saniye gibi küçük bir farkla Vettel oldu. 

Vettel'in bu mücadeleden önde ayrılan taraf olması ilk starta baktığımızda şaşırtıcıydı, nitekim ikili ufak bir temas yaşamış ve Alman pilot bu temas sonucu 18. sıraya kadar gerilemişti.

Yeniden startta güvenlik aracı çıkar çıkmaz geçiş lastiklerine geçen Vettel, burada büyük avantaj kazandı ve 6. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Motorsport.com'a mücadeleyi yorumlayan Vettel, "Çok ama çok yakındı. Biraz agresif kaçtığını söyleyebilirim."

"Biraz karışıklık oldu çünkü takım radyosunda birtakım sıkıntılar vardı, ben de pit tabelasına baktım, sanırım bu sırada yarış yönetimi yarışın ne kadar süreceği konusunda fikrini değiştirdi. Bu sayede paçayı kurtarmış olabiliriz."

İlk turdaki olayla ilgili olarak da konuşan Vettel, "Temas ettik. Sola doğru gittim çünkü kendisi kötü bir start aldı, ben ise iyi bir start aldım.

"Ancak ilk viraja girilirken kızaklama yaşadım, Alonso'ya dokunmak zorunda kaldım ve aracın kontrolünü tamamen kaybettim. Yine de harika bir geri dönüş gerçekleştirmeyi başardık." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Erkenden geçiş lastiklerine geçme kararı hakkında konuşan Vettel, "Evet, takımla önceden tartışmıştık.  Takım bir şeyler üzerinde çalıştı. Açıkçası ben de koşulları değerlendirerek bir karar verdim ama gerçekten işe yaradı."

"Aracı muhtemelen ait olmadığı bir yere kadar sürüklemeyi başardık, bizden çok daha hızlı olan bir Alpine'i geçtik ve önde kalabildik, bu yüzden hafta sonundan gerçekten keyif aldım. Bu pistle ilgili her şeyi seviyorum." dedi.

Son olarak kariyerinin son yarışlarında güçlü sonuçlar almanın iyi olup olmadığı ve gevşediği yönündeki yorumlara karşı koyup koymadığı sorulan Vettel, "Dürüst olmak gerekirse büyük resme baktığımızda bunun bir önemi yok. Sadece benim için önemli."

"Açıkçası ben kazanmak için yaşıyorum, hayatım boyunca da öyle oldu. Hayatım büyük ölçüde değişecek, yine de özellikle burada harika bir iş çıkartmaktan ötürü mutluyum." dedi.

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