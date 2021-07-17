Vettel: "Alonso'nun savunması sorun değildi fakat gereksizdi"

Yarışa 10. sıradan başlayan Sebastian Vettel, 10. sıradan başladığı yarışta Carlos Sainz, Sergio Perez ve George Russell'ı geçmeyi başardı.

Ancak harika bir start alan Fernando Alonso'ya geçilen Alman pilot, yarışın ikinci kısmında İspanyol pilotu geçmek için fırsat kolladı.

Alonso, düzlüklerde dezavantajı bulunan Alpine ile önde kalabilmek için hem McLaren pilotlarına hem de Aston Martin pilotu Vettel'e karşı ilginç bir savunma yaptı.

Alonso, düzlüklerde zikzak çizerek, arkadan gelen isimlerin kendisine yaklaşmasını engellemeye çalıştı.

Vettel, yarışın ardından kendi yarışını yorumladı ve Alonso'nun savunmasını da değerlendirdi.

Alman pilot şöyle konuştu: "Doğrusu oldukça tuhaf bir yarıştı. Çok kısaydı fakat iyiydi. Şimdi her şeyi sıfırlayacağız ve yarın neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"Bugün faydalı bir şey öğrendiğimi pek söyleyemem. Yarın için en önemli şeyleri bu sabah öğrendik. Yani göreceğiz. Yarın tamamen farklı bir durum olacak çünkü pek çok şeyi değiştirecek olan pit stoplar göreceğiz."

"Bugüne baktığımızda Fernando'nun ardında sıkışıp kaldım fakat kendisini iyi savundu. Kritik yerlerde benden daha hızlıydı ve onu takip etmek bundan ötürü çok zordu. Lastiklerle çok daha fazla zorlanmasını bekliyordum fakat sorun yaşamadı."

"Savunmasına gelirsek, yani bilmiyorum. Bence sorun değildi. Sadece bunu bu kadar geç yapmaması lazımdı çünkü her halükarda oraya girmeyecektim. Yani bence biraz gereksizdi. Fakat konuda bir şikayetimiz olmadı."

Vettel, sprint yarışını beğenip beğenmediği sorusuna, "Yarışmayı seviyoruz ve bu küçük bir yarıştı fakat garipti. Çünkü yıllardır katıldığım en kısa yarıştı. Kötü demiyorum, çünkü bence cuma günü önemli bir seansın olması gerçekten çok eğlenceliydi. Yani bu, iyi bir şeydi."

"Gelecekte bunu daha fazla [yarışta] göreceğimizi düşünüyorum, eminim insanlar bunu sevmiştir. Sonuçta sanırım antrenman seanslarını seyrelmekten daha iyi." cevabını verdi.

Ancak Vettel, pole pozisyonu unvanını sprint yarışını kazanana vermenin doğru olmadığını söyledi ve ekledi: "Bu tamamen yanlış, bunu değiştirmeliler. Bana göre bunun mantığı yok. Bu, tamamen farklı bir şey ve buna tamamen farklı bir şey vermeliler. Belki farklı bir istatistik olabilir bilmiyorum."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images