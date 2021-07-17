Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Sainz: ''George'un hatasıydı'' Sonraki / Wolff: “Sprint yarışı, 17 tur yerine 5 veya 8 tur olmalı”
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Vettel: "Alonso'nun savunması sorun değildi fakat gereksizdi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Fernando Alonso'nun düzlüklerdeki savunmasının kendisi için sorun olmadığını fakat bunu gereksiz bulduğunu dile getirdi.

Vettel: "Alonso'nun savunması sorun değildi fakat gereksizdi"

Yarışa 10. sıradan başlayan Sebastian Vettel, 10. sıradan başladığı yarışta Carlos Sainz, Sergio Perez ve George Russell'ı geçmeyi başardı.

Ancak harika bir start alan Fernando Alonso'ya geçilen Alman pilot, yarışın ikinci kısmında İspanyol pilotu geçmek için fırsat kolladı.

Alonso, düzlüklerde dezavantajı bulunan Alpine ile önde kalabilmek için hem McLaren pilotlarına hem de Aston Martin pilotu Vettel'e karşı ilginç bir savunma yaptı.

Alonso, düzlüklerde zikzak çizerek, arkadan gelen isimlerin kendisine yaklaşmasını engellemeye çalıştı.

Vettel, yarışın ardından kendi yarışını yorumladı ve Alonso'nun savunmasını da değerlendirdi.

Alman pilot şöyle konuştu: "Doğrusu oldukça tuhaf bir yarıştı. Çok kısaydı fakat iyiydi. Şimdi her şeyi sıfırlayacağız ve yarın neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"Bugün faydalı bir şey öğrendiğimi pek söyleyemem. Yarın için en önemli şeyleri bu sabah öğrendik. Yani göreceğiz. Yarın tamamen farklı bir durum olacak çünkü pek çok şeyi değiştirecek olan pit stoplar göreceğiz."

"Bugüne baktığımızda Fernando'nun ardında sıkışıp kaldım fakat kendisini iyi savundu. Kritik yerlerde benden daha hızlıydı ve onu takip etmek bundan ötürü çok zordu. Lastiklerle çok daha fazla zorlanmasını bekliyordum fakat sorun yaşamadı."

"Savunmasına gelirsek, yani bilmiyorum. Bence sorun değildi. Sadece bunu bu kadar geç yapmaması lazımdı çünkü her halükarda oraya girmeyecektim. Yani bence biraz gereksizdi. Fakat konuda bir şikayetimiz olmadı."

Vettel, sprint yarışını beğenip beğenmediği sorusuna, "Yarışmayı seviyoruz ve bu küçük bir yarıştı fakat garipti. Çünkü yıllardır katıldığım en kısa yarıştı. Kötü demiyorum, çünkü bence cuma günü önemli bir seansın olması gerçekten çok eğlenceliydi. Yani bu, iyi bir şeydi."

"Gelecekte bunu daha fazla [yarışta] göreceğimizi düşünüyorum, eminim insanlar bunu sevmiştir. Sonuçta sanırım antrenman seanslarını seyrelmekten daha iyi." cevabını verdi.

Ancak Vettel, pole pozisyonu unvanını sprint yarışını kazanana vermenin doğru olmadığını söyledi ve ekledi: "Bu tamamen yanlış, bunu değiştirmeliler. Bana göre bunun mantığı yok. Bu, tamamen farklı bir şey ve buna tamamen farklı bir şey vermeliler. Belki farklı bir istatistik olabilir bilmiyorum."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Sainz: ''George'un hatasıydı''

Önceki haber

Sainz: ''George'un hatasıydı''

Sonraki haber

Wolff: “Sprint yarışı, 17 tur yerine 5 veya 8 tur olmalı”

Wolff: “Sprint yarışı, 17 tur yerine 5 veya 8 tur olmalı”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Britanya GP: Tarihin ilk sprint sıralama yarışını Verstappen kazandı!

3 s
2
Formula 1

Wolff: “Sprint yarışı, 17 tur yerine 5 veya 8 tur olmalı”

32 dk
3
Formula 1

Alonso: "İyi işti!"

2 s
4
Formula 1

Hamilton: “Verstappen’i yakalayabilmek için yapabileceğim hiçbir şey yoktu”

2 s
5
Formula 1

Vettel: "Alonso'nun savunması sorun değildi fakat gereksizdi"

51 dk
Son Haberler
Perez, spin için ''kirli havayı'' suçladı
F1

Perez, spin için ''kirli havayı'' suçladı

12dk
Russell, Sainz ile teması nedeniyle 3 sıra grid cezası aldı!
F1

Russell, Sainz ile teması nedeniyle 3 sıra grid cezası aldı!

14dk
Wolff: “Sprint yarışı, 17 tur yerine 5 veya 8 tur olmalı”
F1

Wolff: “Sprint yarışı, 17 tur yerine 5 veya 8 tur olmalı”

32dk
Vettel: "Alonso'nun savunması sorun değildi fakat gereksizdi"
F1

Vettel: "Alonso'nun savunması sorun değildi fakat gereksizdi"

51dk
Sainz: ''George'un hatasıydı''
F1

Sainz: ''George'un hatasıydı''

1 s
Son Videolar
Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
0dk

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
9 s

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu 00:51
Formula 1
16 Tem 2021

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek? 06:15
Formula 1
8 Tem 2021

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Alonso: "İyi işti!" Britanya GP
Formula 1

Alonso: "İyi işti!"

Dört pilot hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı! Britanya GP
Formula 1

Dört pilot hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!

Britanya GP: Tarihin ilk sprint sıralama yarışını Verstappen kazandı! Britanya GP
Formula 1

Britanya GP: Tarihin ilk sprint sıralama yarışını Verstappen kazandı!

Çok Okunanlar Bugün

Britanya GP: Tarihin ilk sprint sıralama yarışını Verstappen kazandı!
Formula 1 Formula 1

Britanya GP: Tarihin ilk sprint sıralama yarışını Verstappen kazandı!

Wolff: “Sprint yarışı, 17 tur yerine 5 veya 8 tur olmalı”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Sprint yarışı, 17 tur yerine 5 veya 8 tur olmalı”

Alonso: "İyi işti!"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "İyi işti!"

Hamilton: “Verstappen’i yakalayabilmek için yapabileceğim hiçbir şey yoktu”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Verstappen’i yakalayabilmek için yapabileceğim hiçbir şey yoktu”

Vettel: "Alonso'nun savunması sorun değildi fakat gereksizdi"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Alonso'nun savunması sorun değildi fakat gereksizdi"

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler
Formula 1 Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

Sainz: ''George'un hatasıydı''
Formula 1 Formula 1

Sainz: ''George'un hatasıydı''

Bottas: "Farklı bir şey denedik"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Farklı bir şey denedik"

Son Haberler

Perez, spin için ''kirli havayı'' suçladı
Formula 1 Formula 1

Perez, spin için ''kirli havayı'' suçladı

Russell, Sainz ile teması nedeniyle 3 sıra grid cezası aldı!
Formula 1 Formula 1

Russell, Sainz ile teması nedeniyle 3 sıra grid cezası aldı!

Wolff: “Sprint yarışı, 17 tur yerine 5 veya 8 tur olmalı”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Sprint yarışı, 17 tur yerine 5 veya 8 tur olmalı”

Vettel: "Alonso'nun savunması sorun değildi fakat gereksizdi"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Alonso'nun savunması sorun değildi fakat gereksizdi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.