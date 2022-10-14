Vettel, Alonso ve Aston Martin’in hedeflerine ulaşacağından şüphe ediyor

Haberi dinle

Lance Stroll'ün babası Lawrence Stroll takım tesislerini geliştirmek için yeni bir fabrika inşa edilmesi emrini verdi ve yakında galibiyetler için çekişmelerini umuyor.

Fakat 2021'de Aston Martin’in Formula 1'deki ilk podyumunu alan Vettel, takımın 2022'de karşılaştığı dezavantajın önümüzdeki yıllarda da engel olacağına inanıyor.

Aston Martin, 2022'deki yeni kurallara rağmen gridin en gerisinde kaldı ve bu yıl sade sadece 5 defa Q3’e kalmayı başardı.

Takım son yarışlarda durumu biraz tersine çevirmeye başladı. Singapur GP’sinde damalı bayrağı Stroll 6. sırada, Vettel 8. sırada gördü. Vettel, Japonya GP’sini 6. sırada tamamladı ve iki yarışta takım 20 puan toplamayı başardı.

Aston Martin, Japonya GP’sinin ardından takımlar şampiyonasında 7. sıraya yükselmeyi başardı ancak gridin orta bölümündeki takımlara öncülük eden Alpine ve McLaren’ın önüne geçemedi.

Vettel, yeni kuralların bir fırsat sunduğuna ancak Aston Martin’in bu fırsatı kaçırdığına ve sonuçlarının uzun vadede hissedileceğine inanıyor.

53 kez Grand Prix galibi Vettel, “İnsanlar doğru yerlerde, yeni fabrika inşa ediliyor. Yani her şey bir araya geliyor ancak her şeyin oturması zaman alacak.”

Sebastian Vettel, Aston Martin, Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

“Bu yıl kural değişiklikleriyle ilgili büyük bir şans vardı ancak diğer takımların düştüğü tuzağa biz de düştük.”

“Bazı takımlar, araçlarını işi yarayacak sürüş yüksekliğinde tasarladıkları için biraz daha şanslı olabilir.”

“2026'ya kadar bu kurallara tabiyiz. Bu yüzden iyi başlayan takımlar kötü başlayan takımlara üstün gelecek.”

“Ve bütçe sınırı, sorunu çözmek için para ve kaynak harcayamayacağınız anlamına geliyor.” dedi.

2015 sezonunda Ferrari’de Vettel’in, Alonso’nun yerini alması gibi 2023 sezonunda Aston Martin’de Alonso, Vettel’in yerini alıyor.

Vettel, Alonso’nun uzun kariyerinin beşinci takımına katılmaya hazır olduğunu ve herhangi bir tavsiyeye ihtiyacı olmadığına inanıyor.

Vettel, “Fernando’nun herhangi bir tavsiyeye ihtiyacı yok. Tavsiye aldığından emin değilim ama yine de buna ihtiyacı yok.”

“Uzun zamandır burada ve çok şey gördü." dedi.