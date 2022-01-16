Vettel, Alonso ile yarışmaktan keyif alıyor

Formula 1 gridinin iki şampiyon ismi Sebastian Vettel ve Fernando Alonso, 2021 yılında yıllar sonra ilk kez birbirleriyle savaştılar.

Alonso, iki sene aradan sonra spora geri döndü ve gridin ortasında mücadele eden Alpine'le, zaman zaman Sebastian Vettel'in Aston Martin'ine karşı mücadele etti.

Bu iki isim, 2010-13 yılları arasında gridin ön tarafında mücadele ediyordu ve özellikle 2010 ile 2012 yıllarında birbirleriyle kıyasıya bir şampiyonluk savaşına girmişlerdi.

O iki yılda da şampiyonluk, sezonun son yarışında Vettel'e gitmişti.

Formula1.com'a konuşan Vettel, Aston Martin'le ilk sezonunu anlatırken Alonso'yu unutmadı.

Alman pilot şöyle dedi: "Bundan keyif aldığımı söyleyebilirim."

"Orta grup çok yakındı ve açıkçası Fernando ile mücadele etmek gerçekten çok özel bir şey."

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

"Uzun süre birbirimize karşı savaştık ve [birbirimizle savaşırken] bazı anılar yeniden canlandı. Sanırım en son düzgün bir şekilde savaştığımız dönemde, şampiyonluk için mücadele ediyorduk."

"Yani çok eğlenceliydi ama önümüzdeki yıl klasmanda biraz daha yukarılarda olmayı ve daha büyük sonuçlar için mücadele etmeyi hedefliyoruz."

Yılı da yorumlayan Vettel, şunları ekledi: "Bence bu, harika bir takım ve onlarla çalışmaktan gerçekten zevk alıyorum. Bu açıdan her şey beklediğim gibiydi."

"Fakat sonuçlar açısından hem takım hem de ben daha fazlasını elde etmeyi umuyorduk."

Vettel, tıpkı Alonso gibi 2021 sezonunu bir podyumla kapattı. Fakat Alpine, yılı beşinci bitirirken, Aston Martin ancak yedinci olabildi.

İkili bu yıl mevcut takımlarıyla devam edecek.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images