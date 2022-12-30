Vettel: "Alonso ile kimyamız hiç uyuşmadı"
Sebastian Vettel, Formula 1 kariyeri boyunca Fernando Alonso ile pistte birçok mücadeleye girdi fakat aralarında hiçbir zaman bağ olmadığını söyledi.
Dört kez Formula 1 şampiyonu Vettel, F1 kariyeri boyunca Alonso ile pist üstünde pek çok mücadeleye girdi ve bunlardan bazıları şampiyonluk içindi.
2022 sezonunun sonunda F1'i bırakan Vettel, Alonso ile hiçbir zaman Lewis Hamilton ile pist dışında kurduğu tarzda bir bağ yakalayamadıklarını söyledi.
Vettel, Beyond The Grid podcast'ine verdiği demeçte "Sanırım bir rakip olarak onun büyük bir hayranıyım."
"Özellikle ilk birkaç yıllık süre zarfında muhtemelen mücadele etmesi en zor isim oydu. Hem 2010 hem de 2012 sezonlarının sonunda o kadar yakın savaştık ki bunlar muhtemelen hâlâ en sevdiğim anlardan ya anılarımdan bazıları oldu."
"2012 Brezilya Grand Prix'sine hazırlanırken hissettiğim gerginlik, o sabah yaşadıklarım ve hazırlıklar..."
"Sanırım en azından benim için çok yoğundu ve sanırım ikimiz de çok gergindik."
"Fernando'yu bir sürücü olarak gerçekten çok yüksek seviyede görüyorum."
"Bence çok fazla doğal yeteneğe, inanılmaz bir kararlılığa, harika bir yarış içgüdüsüne sahip ve tüm bunları kaybetmiş değil. Yarışmayı sevdiğini görebiliyorsunuz. Çok tutkulu."
"Fakat bir insan olarak onu gerçekten hiç tanımıyorum. Anlaşamadığımızı söyleyemem, birbirimize saygı duyuyoruz. Fakat birbirimizi gerçekten tanıdığımız, birlikte vakit geçirdiğimiz ya da yarış dışındaki şeyleri konuştuğumuz anlar hiç olmadı."
"Belki de Lewis'le yaşadığım gibi bizi birbirimize bağlayacak şeyler yoktu. O harika bir rakip, muhtemelen şimdiye kadar karşılaştığım en zor rakiplerden biri, çünkü her zaman mücadelede ve asla ayağını gazdan çekmiyor, bunu yapmasına rağmen tekerlek tekerleğe mücadelelerde çok saygılı, ki bunlardan büyük keyif aldım."
Fernando Alonso, Alpine F1 Team Sebastian Vettel, Aston Martin
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
"Ancak, birer birey olarak muhtemelen en iyi ilişkilere sahip değiliz, çünkü birbirimizi çok iyi tanımıyoruz."
"Belki de insan olarak çok farklıyızdır... İkimizi de heyecanlandıran ortak bir tutkuya sahibiz fakat bunca yıl boyunca birbirimizi gerçekten tanıma şansımız hiç olmadı."
"Okulda ya da işte, saygı duyduğunuz ama gerçekten tanımadığınız bir iş arkadaşınız vardır. İşte öyle."
"Lewis ile ne kadar iyi anlaşıyorsam, konuşacak bir sürü konumuz ve paylaştığımız bazı görüşlerimiz varsa, Fernando ile de bunlara sahip olabilirim fakat hiçbir zaman bunu yapacak kimyamız olmadı."
"Hayatlarımızla alakalı aynı tutkuya sahip olmamıza rağmen, muhtemelen çok farklı iki insanız."
"Artık yaş olarak birbirimize yakınız. Aradaki fark elbette hep aynı kalıyor ama 20 yaşında olan birine göre ona daha yakın olduğumu söyleyebiliriz."
"Bu kadar uzun süredir birbirimizle yarışıyor olmamıza rağmen evet, iki farklı insanız." dedi.
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