Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Wolff: "De Vries, Red Bull'da yarışmayı hak ediyor" Sonraki / Grosjean, 2023'te daha güçlü bir Ferrari bekliyor
Formula 1 Haberler

Vettel: "Alonso ile kimyamız hiç uyuşmadı"

Sebastian Vettel, Formula 1 kariyeri boyunca Fernando Alonso ile pistte birçok mücadeleye girdi fakat aralarında hiçbir zaman bağ olmadığını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Vettel: "Alonso ile kimyamız hiç uyuşmadı"
Haberi dinle

Dört kez Formula 1 şampiyonu Vettel, F1 kariyeri boyunca Alonso ile pist üstünde pek çok mücadeleye girdi ve bunlardan bazıları şampiyonluk içindi.

2022 sezonunun sonunda F1'i bırakan Vettel, Alonso ile hiçbir zaman Lewis Hamilton ile pist dışında kurduğu tarzda bir bağ yakalayamadıklarını söyledi.

Vettel, Beyond The Grid podcast'ine verdiği demeçte "Sanırım bir rakip olarak onun büyük bir hayranıyım."

"Özellikle ilk birkaç yıllık süre zarfında muhtemelen mücadele etmesi en zor isim oydu. Hem 2010 hem de 2012 sezonlarının sonunda o kadar yakın savaştık ki bunlar muhtemelen hâlâ en sevdiğim anlardan ya anılarımdan bazıları oldu."

"2012 Brezilya Grand Prix'sine hazırlanırken hissettiğim gerginlik, o sabah yaşadıklarım ve hazırlıklar..."

"Sanırım en azından benim için çok yoğundu ve sanırım ikimiz de çok gergindik."

"Fernando'yu bir sürücü olarak gerçekten çok yüksek seviyede görüyorum."

"Bence çok fazla doğal yeteneğe, inanılmaz bir kararlılığa, harika bir yarış içgüdüsüne sahip ve tüm bunları kaybetmiş değil. Yarışmayı sevdiğini görebiliyorsunuz. Çok tutkulu."

"Fakat bir insan olarak onu gerçekten hiç tanımıyorum. Anlaşamadığımızı söyleyemem, birbirimize saygı duyuyoruz. Fakat birbirimizi gerçekten tanıdığımız, birlikte vakit geçirdiğimiz ya da yarış dışındaki şeyleri konuştuğumuz anlar hiç olmadı."

"Belki de Lewis'le yaşadığım gibi bizi birbirimize bağlayacak şeyler yoktu. O harika bir rakip, muhtemelen şimdiye kadar karşılaştığım en zor rakiplerden biri, çünkü her zaman mücadelede ve asla ayağını gazdan çekmiyor, bunu yapmasına rağmen tekerlek tekerleğe mücadelelerde çok saygılı, ki bunlardan büyük keyif aldım."

Fernando Alonso, Alpine F1 Team Sebastian Vettel, Aston Martin

Fernando Alonso, Alpine F1 Team Sebastian Vettel, Aston Martin

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Ancak, birer birey olarak muhtemelen en iyi ilişkilere sahip değiliz, çünkü birbirimizi çok iyi tanımıyoruz."

"Belki de insan olarak çok farklıyızdır... İkimizi de heyecanlandıran ortak bir tutkuya sahibiz fakat bunca yıl boyunca birbirimizi gerçekten tanıma şansımız hiç olmadı."

"Okulda  ya da işte, saygı duyduğunuz ama gerçekten tanımadığınız bir iş arkadaşınız vardır. İşte öyle."

"Lewis ile ne kadar iyi anlaşıyorsam, konuşacak bir sürü konumuz ve paylaştığımız bazı görüşlerimiz varsa, Fernando ile de bunlara sahip olabilirim fakat hiçbir zaman bunu yapacak kimyamız olmadı."

"Hayatlarımızla alakalı aynı tutkuya sahip olmamıza rağmen, muhtemelen çok farklı iki insanız."

"Artık yaş olarak birbirimize yakınız. Aradaki fark elbette hep aynı kalıyor ama 20 yaşında olan birine göre ona daha yakın olduğumu söyleyebiliriz."

"Bu kadar uzun süredir birbirimizle yarışıyor olmamıza rağmen evet, iki farklı insanız." dedi.

paylaşım
yorumlar
Wolff: "De Vries, Red Bull'da yarışmayı hak ediyor"
Önceki haber

Wolff: "De Vries, Red Bull'da yarışmayı hak ediyor"
Sonraki haber

Grosjean, 2023'te daha güçlü bir Ferrari bekliyor

Grosjean, 2023'te daha güçlü bir Ferrari bekliyor
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
2022 yılında Formula 1 dünyasında neler yaşandı?
Formula 1

2022 yılında Formula 1 dünyasında neler yaşandı?

Forbes'e göre Hamilton ve Verstappen, 2022'nin en çok kazanan 50 sporcusu arasında
Formula 1

Forbes'e göre Hamilton ve Verstappen, 2022'nin en çok kazanan 50 sporcusu arasında

2023 Dünya Superbike katılımcı listesi açıklandı, Toprak #54'e geri döndü
World Superbike

2023 Dünya Superbike katılımcı listesi açıklandı, Toprak #54'e geri döndü

Son Haberler

Arnoux: "Hamilton'ın karakterinden pek hoşlanmıyorum"
Formula 1 Formula 1

Arnoux: "Hamilton'ın karakterinden pek hoşlanmıyorum"

Eski Formula 1 pilotu Rene Arnoux, farklı konuları gündeme getiren Lewis Hamilton'ın karakterinden pek hoşlanmadığını söyledi.

2022'de en çok "günün sürücüsü" Verstappen seçildi
Formula 1 Formula 1

2022'de en çok "günün sürücüsü" Verstappen seçildi

Max Verstappen, 2022 sezonunda en çok günün sürücüsü seçilen isim oldu.

Stella: "Ferrari, 2023 aracından memnun"
Formula 1 Formula 1

Stella: "Ferrari, 2023 aracından memnun"

Andrea Stella, Maranello'daki kaynaklarına atıfta bulunarak "2023 Ferrari'nin iyi bir seviyede" olduğunu iddia etti.

Rakamlarla Motorsport.com Türkiye'nin 2022 sezonu
GENEL GENEL

Rakamlarla Motorsport.com Türkiye'nin 2022 sezonu

Türkiye'de aralıksız bir şekilde hem internet sitesinde hem de tüm sosyal medya platformlarında motor sporları ve Formula 1 dünyasının nabzını tutan Motorsport.com Türkiye olarak, geçen senelerde olduğu gibi 2022'de de şeffaf bir şekilde istatistiklerimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.