Vettel, Alonso için mutlu: "Sonunda yeteneklerini tekrar gösterebiliyor"
Sebastian Vettel, sezonun ilk yarışlarını televizyondan izlemek zorunda kalmayı "garip" bulsa da, yarışları yakından takip ediyor. Alman pilot, Fernando Alonso'nun bu yıl iyi bir araca sahip olmasından memnun.
Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, Aston Martin'de geçirdiği iki zorlu sezonun ardından Formula 1'e veda etmeye karar verdi.
Alman pilot ailesine daha fazla odaklanmanın en iyisi olacağını düşündü ve geride kalan sekiz aylık süreçte ortalıkta pek fazla görünmedi.
Eylül ayında yeniden Formula 1 aracına binecek olan Vettel, ikinci F1 şampiyonluğunu elde ettiği 2011 RB7 ile gösteri sürüşü yapacak.
Vettel, The Red Bulletin'e verdiği bir röportajda F1'den emekli olduktan sonraki ilk ayların "çabuk geçtiğini" ve boş zamanın tadını çıkarmanın "güzel" olduğunu söyledi.
Vettel, "Emekli olma kararımın pek çok faktörle ilgisi vardı."
"F1'i, artık sporu sevmediğim, çok yavaş olduğum ya da başka bir şey yapmak istediğim için bırakmadım. Emekli olmak çok bireysel bir şey."
"Benim için zaman belirleyici faktörlerden biriydi: çok sayıda yarış var ve işi düzgün şekilde yapmanın ne kadar özveri gerektirdiğini biliyorum."
"Evde küçük çocuklarım var ve bu günler bir daha geri gelmeyecek."
"Sürüşü ve rekabeti özlüyorum. Sıralama turlarında sadece bir şansınız kaldığı ve hedefi tam 12'den vurmanız gerektiği anda yaşadığınız o hissi özlüyorum... Ayrıca yarış içerisinde düelloları da özlüyorum. Tüm bunları çok özlüyorum." dedi.
Ancak Vettel, aldığı karardan pişmanlık duymuyor.
"Artık bazı ödünler vermek istemiyorum."
"Ayrıca çocuklarımın benden, yanlarında daha fazla kalmamı beklemeye hakları var. Eskiden harika olduğunu düşündüğüm dünyayı biraz geride bıraktım."
"Bir zamanlar saf beyaz olarak gördüğüm şeyler belli bir renge büründü."
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Alonso ve Red Bull için mutlu
Vettel artık yarışmıyor olsa da, Formula 1'i takip ettiğini söylüyor.
"İlk yarış biraz garipti ama şimdi yarışları izlemekten keyif alıyorum. Bu sporun içini dışını biliyorum ve orayı hâlâ seviyorum."
"Belki bazı şeyleri farklı görüyorum ama eski meslektaşlarıma baktığımda -orada olmadığım için- üzüntü hissetmiyorum."
Vettel kendisinin yerini alan Fernando Alonso'nun bu yılki performansını görmekten de memnun.
"Birçok insanın ilk tepkisi 'Aston Martin'in bu sezon bu kadar hızlı olması seni etkiliyor olmalı, değil mi?' oldu."
"Tamam, belki araç daha kötü olsaydı daha kolay olabilirdi ama şahsen adına mutluyum."
"Alonso için de mutluyum. Yıllardır sürüş becerilerini gösterebileceği bir aracı yoktu. Şimdi gösterebiliyor ve ön sıralarda yer alıyor."
"Red Bull Racing sporu domine ediyor ve orada pek çok arkadaşım ya da tanıdığım var. Onlar kazandığında çok mutlu oluyorum."
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