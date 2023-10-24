Vettel: "Almanya GP'sini uzun yıllar Formula 1'de göremeyeceğiz"

Almanya'nın motor sporları macerası, son yıllarda büyük bir kriz içinde ve dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, bu durumun olası nedenleri hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Sports Illustrated'e konuşan Vettel, "Bunun neden olduğunu bilmiyorum, birçok nedeni olabilir. Belki de çok doymuşuzdur ya da önceki başarılardan ötürü şımarmışızdır. Kim bilir?"

"Kesin olan bir şey var: motor sporları giderek pahalı hale geliyor, bu yüzden de belli bir azınlığa yönelik olmaya başladı."

"Muhtemelen genel ilginin azalması, sponsorların veya motor sporları endüstrisinin genç yetenekleri desteklemek için ayırdığı kaynakları azaltıyor."

"Bu kesinlikle faktörlerden biri, çünkü kartingde başarılı olup, sporda en üst noktaya devam etmek için yüz binlerce euro harcamak gerekiyor ki bunu sadece varlıklı aileler yapabiliyor."

"Diğer herkes sadece sponsorlardan gelen mali desteğe güvenmek zorunda kalıyor."

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Four times world champion Sebastian Vettel

"Kartingden Formula 1'e giden yolda en az on milyon euro harcanıyor."

"Yetenekli isimler var ama yeterince destek alabiliyorlar mı? Motor sporları dünyasında ilk adımları atmak çok pahalı. Açıkçası gençleri desteklemek için yeterli programımız yok..." dedi.

Almanya'da en son 2022 yılında Formula 1 yarışı düzenlenmişti.

Buna da değinen Vettel, "Sanırım uzun bir süre daha Almanya Grand Prix'si olmayacak."

"Bu elbette üzüntü verici ama bunun neden olduğunu biliyoruz. Bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmak ülke için çok pahalı." dedi.

Bild gazetesine göre, Almanya Hür Demokrat Partisi genç isimleri desteklemek ve Formula 1'in geri dönüşü için koşullar yaratmak amacıyla özel bir program hazırladı. Yakında bu konuda ilk adımlar atılacak.