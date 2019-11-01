Vettel: "Ağırlık artışı 2021 için yanlış bir adım"

2021'de daha büyük 18 inç lastiklerin gelişi, daha fazla güvenlik çalışması ve daha ağır güç ünitesiyle, minimum araç ağırlığı 743 kg'dan 768 kg'a çıkacak

Bu durum Sebastian Vettel'in tepkisini çekti ancak Vettel, araçlar hakkında yorum yapmak için erken olduğunu söyledi.

"Herkesin kuralların ne olması gerektiği konusunda kendi fikri vardı ve bugün kurallar açıklandı. Şimdi yeni düzenlemenin gerçekte ne getireceğini anlamamız gerekiyor. Bu zaman alacak. Yarışlar daha ilginç hale gelirse araçların nasıl göründüğü önemli değil. Amaca ulaşılırsa, herkes bundan faydalanacaktır."

"Bence 2017 bir hata değildi. 2017'den beri araçlar daha iyi görünüyor. Şimdi ne yapabileceklerini zaten biliyoruz ve bunun bir hata olduğunu sanmıyorum. Hata araçların ağırlaşması. Bu sadece güvenlikle ilgili değil, ki zaten herkes buna katılıyor. Mevcut araçları ve yirmi yıl önceki araçları karşılaştırırsanız, en önemli fark ağırlık."

"Oylamada pilotlar oy kullanmadı, karar alma konusunda hiçbir yetkimiz yoktu, ancak bize şu anki araçlar hakkında neyi sevdiğimizi ve eksik olan şeyleri anlatmak için çeşitli toplantılara davet edildik. Sporu daha iyi hale getirmek istedik ve görüşümüze ilgi gösterilmesini takdir ediyoruz. Bu tür toplantıların daha sık ve düzenli olarak yapılması iyi olur."

"Yeni kurallar için oy kullanmadık. Ancak geçmişte, bizi dinledikleri bazı örnekler gördük. Daha hızlı araçlar istedik ve onları aldık. Şimdi yeni kurallar geliyor ve onların doğru yönde bir adım olmasını umuyoruz.

"Bazı kararlar bize bağlı, bazıları değil. Belirlenen hedeflere bu araçlarla ulaşmanın mümkün olup olmayacağını göreceğiz. Sadece ilk defa sürdüğümüz zaman yeni araçları kullanmanın ne kadar yavaş olduğunu bileceğiz. Şimdi yeni araçların ne kadar iyi ya da kötü olacağı hakkında konuşmak haksızlık olur."

"Benim fikrim çoğu sürücünün görüşü gibi, kilo artışının yanlış yönde atılmış bir adım olduğu yönünde. Mevcut araçlar zaten çok ağır ve 2021'de daha da ağır olacaklar."

"Kendi planlarıma gelirsek, her seferinde bir adım atmayı tercih ediyorum. Şimdi bu sezonu düşünüyorum, 2020'de zafer için savaşmak ve şampiyonluk kazanmak istiyoruz. Zamanı gelince, 2021 sezonunu hakkında daha net bir tabloya sahip olacağız."