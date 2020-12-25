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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Adami ve Arrivabene benim için önemliydi"

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Vettel: "Adami ve Arrivabene benim için önemliydi"
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, Editör

Sebastian Vettel, Maurizio Arrivabene ve Ricardo Adami'yi Ferrari kariyerindeki önemli isimler arasında gösterdi.

Sebastian Vettel, 2015-20 yılları arası yarıştığı Ferrari'de pek çok farklı isimle çalıştı ve özellikle mevcut takım patronu Mattia Binotto ile arasının pek de iyi olmadığı biliniyor.

Binotto, 2019'un başında Maurizio Arrivabene'den boşalan takım patronluğu koltuğuna getirilmişti. Ancak Binotto ve Vettel'in arası hiçbir zaman harika olmadı.

Diğer yanda Vettel'in Arrivabene ile çok iyi bir ilişkiye sahip olduğu en başından beri biliniyordu.

Sky Sports'a konuşan Vettel, Ferrari kariyerindeki önemli isimlerden şöyle bahsetti: "Hiç şüphesiz çalışma grubumdaki Riccardo Adami (Vettel'in yarış mühendisi) diyebilirim."

"Onunla her yere seyahat ettim. Onun bir dayanak olarak orada bulunması önemliydi çünkü birbirimizi halihazırda tanıyorduk. Beni anlıyordu. Pist performansı açısından en önemli kişi oydu."

"Ancak daha geniş resme bakarsak bence Maurizio Arrivabene. Şahsen onun -öneminin- dışarıdan pek anlaşılmadığını düşünüyorum. "

Vettel ayrıca sert yapılarından ötürü Arrivabene ve Sergio Marchionne ile beraber çalışmanın kolay olmadığını da söyledi.

Vettel, "Marchionnne ile çalışmak hiç kolay değildi. O, çok özel biriydi, insanlara büyük baskı uygulardı ve Maurizio da her zaman nazik değildi. Ama Maurizio'nun gerçekten çok iyi bir kalbe sahip olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Vettel, Ferrari'deki takım arkadaşı Charles Leclerc hakkında da övgü dolu sözler söyledi.

Alman pilot, "Charles kesinlikle çok hızlı ve yetenekli bir pilot. Şu anda kariyer olarak farklı bir aşamada. Bu süreçte ben de ondan bir şeyler öğrendim ve ilginçti. Ona baktığımda -onun içinde- 10 yıl önceki halimden parçalar görebiliyorum. O iyi bir adam ve onun hakkında sadece iyi şeyler söyleyebilirim."

“Elbette geçtiğimiz sene benim için zor oldu, sürme zorunluluğum dışında da ilgilenmem gereken konular vardı. Fakat bu konuda Charles'ın hakkı yenmemeli, çünkü onun hakkında söylenen her şey doğru. O yaşına göre çok güçlü ve olgun. Önünde parlak bir gelecek var ve bence doğru şeyleri yapacak." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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