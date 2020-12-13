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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Adami, Ferrari'de kalacak"

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Vettel: "Adami, Ferrari'de kalacak"
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Ferrari pilotu Sebastian Vettel, uzun süredir birlikte çalıştığı yarış mühendisi Riccardo Adami'nin Ferrari'de kalacağını söyledi.

Sebastian Vettel, 2015 yılında katıldığı Ferrari'den bugünkü yarışın ardından ayrılıyor. Alman pilot yeni sezonda Aston Martin'le yarışacak.

Ferrari'de yarıştığı süre boyunca birlikte çalışan Riccardo Adami ile Vettel’in arasında çok iyi bir bağ olduğu biliniyor.

Genelde yarış pilotları, takım değiştirdikleri zaman kendi yarış mühendislerini de o takıma götürüyorlar fakat Sebastian Vettel, Adami'nin kendisiyle gelmeyeceğini açıkladı. Adami yeni sezonda Ferrari'de kalıp Carlos Sainz'ın yarış mühendisi olarak görevine devam edecek.

Sky Almanya'ya konuşan Alman pilot: "Riccardo Adami Ferrari'de kalacak."

"Carlos Sainz ile çalışmak onun için yeni bir dönemin başlangıcı olacak."

"Ona, tüm takıma ve Carlos'a en iyisini diliyorum." dedi.

Vettel'in Aston Martin'de kiminle çalışacağı ise henüz bilinmiyor.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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