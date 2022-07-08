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Formula 1 Haberler

Vettel, 2026 kurallarının kapsamlı şekilde ele alınmasını istiyor

Sebastian Vettel, 2026 turbo hibrit kurallarının çerçevesi konusunda derin bir araştırma yapılması gerektiğine inanıyor - özellikle yakıt konusunda.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Vettel, 2026 kurallarının kapsamlı şekilde ele alınmasını istiyor
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Gelecekte sürdürülebilir yakıtlara geçişi mümkün kılacak yeni kurallar henüz onaylanmadı ve yayınlanmadı.

Geçen hafta sonu Silverstone'da Vettel, kendisine ait Williams FW14B'sini sürdürülebilir yakıtla çalışacak şekilde ayarlayarak bir gösteri sürüşü yaptı.

Vettel'in başarılı bir sürüş yapması, F1'in V10 motoruyla farklı bir yol izleyebileceği yönünde birtakım soruların da ortaya çıkmasına sebep oldu.

Bu seçeneği tercih edip etmeyeceği sorulduğunda Vettel, "Bakın, şu an sahip olduğumuz motorlar inanılmaz. Güçlüler ve inanılmaz verimliler."

"Ayrıca muhtemelen en verimli motor, dünyadaki tüm motorları bilmiyorum ama en verimli motorlardan biri. Ama almak istediğiniz veya geçmişte satın aldığınız arabada o motoru hiç kullanabilecek misiniz? Hayır.

“Sürdürülebilir yakıtın litresine yaklaşık 5,95 € ödedim. Bu normal yakıttan önemli ölçüde daha pahalı, ancak normal yakıtların mekanizması ile benim aldığımın çok farklı olduğunu unutmamalısınız."

"Yani fiyatı düşürmek için çok fazla alan var, ayrıca normal yakıt kısa vadede, orta vadede, uzun vadede yükselmeye devam edecek, sadece yükselecek.” dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin

Photo by: FIA Pool

Vettel, gelecekteki F1 yakıt ve güç ünitelerinin yol araçlarıyla daha alakalı olması gerektiğini düşünüyor.

Dört kez dünya şampiyonu, "F1'de kullandığımız yakıt, geçen hafta kullandığımdan en az dört veya beş kat daha pahalı. Yani burada mesele para değil."

"Bu yakıtlar neden bu kadar pahalı? Çünkü daha fazla performans elde etmeye çalışıyoruz, diğerlerinden daha iyi performans göstermek için motoru yakıtla birlikte geliştiriyoruz, ancak bunun doğru şekilde kanalize edilmesi gerek."

"İleride her şey kontrolden çıkabilir, hatta motorlarımız o kadar karmaşık hâle gelebilir ki yol araçları gelişimden asla faydalanamaz. Dolayısıyla, bu alanda etkili rehberlik ve yönetişime ihtiyacımız olduğunu ve 'Tamam, doğru nedenlerle yapmak için yola çıktığımız şey bu' dememiz gerektiğini düşünüyorum.

“Bütçeye de baktığımızda bu doğru nedenler çok açık ve basit. Bunu yapmanın bir yolunu bulmalıyız. Bir motor sporları adamı olarak yarışmayı seviyorum. Arabaları seviyorum. V10'ların verdiği hissiyatı seviyorum."

“Son olarak daha ucuz yolu da düşünmeliyiz. Bu motorlar bir servete mâl olduğundan, bu noktaya kadar geliştirmeleri de bir servete mal oluyor."

"Kimse 2026'dan sonra gerçekten nereye gitmek istedikleri konusunda fikir birliğine varamadı. Bence, aynı fikirde olmaya çalışan çok fazla insan olması zorluk çıkarıyor." dedi.

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