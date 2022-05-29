Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Bottas, Monako'da "performans gösteremeyen" Alfa Romeo'ya şaşkın Sonraki / Magnussen: "Yarışın yağışlı olmasını umuyorum"
Formula 1 / Monako GP Haberler

Vettel, Monako'daki Q3 sonucundan mutlu

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Monako'daki sıralamalarda 9. olmasının ardından bu sene ilk defa ana yarışa ilk 10'dan başlayacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Vettel, Monako'daki Q3 sonucundan mutlu
Haberi dinle

Geçen sene de sezonun en iyi sonuçlarından birisini Monako'da alan Vettel, dünkü sıralamalarda 9 oldu. Vettel Emilia-Romagna GP'de de sıralamalarda Q3'e kalmıştı ancak Sprint yarışında gerilemesinin ardından ana yarışa ilk 10 dışından başlamıştı.

Vettel yarışa Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın arkasında, Alpine'den Esteban Ocon'un önünde 9. sıradan başlayacak.

Vettel, "Sıralamalarda 3. seansa geçip 9. olmak iyi bir sonuç. Monako'da iyi bir sıralama geçirmek her zaman önemlidir. Umarım buradan iyi bir yarış çıkarır ve önümüze çıkan fırsatları değerlendirerek yükselebiliriz."

"Hava durumu büyük bir soru işareti olacak. Yağmurlu olursa, bu pistte gerçekten lotoya dönüşebilir ancak aynı zamanda eğlenceli bir yarış da olabilir. Tamamı yağmurlu bir yarış olursa şaşırırım, bu yüzden karışık koşullara hazırlıklı olmalıyız. Ne olursa olsun, hedefimiz iyi puanlar kazanmak olacak." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Vettel'in takım arkadaşı Lance Stroll, 3. antrenmanda geçirdiği kazanın ardından sıralamalarda 18. oldu ve büyük hayal kırıklığı yaşadı. Stroll, puan alabilmesi için mucizeye ihtiyaç duyacağını söyledi.

Stroll, "Öncelikle garajdaki herkese aracımı antrenmandan sonra zamanında tamir ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Her şeyi zamanında hazır hale getirmek için büyük çaba sergilediler."

"Ne yazık ki sıralamalar sinir bozucuydu. 13. virajda bordürü çok fazla kullanınca pist dışına taştım ve orada turum bitti. Yazık oldu çünkü o ana kadar en hızlı turumdan 0.4 sn daha hızlıydım. Aracın potansiyeli var, bu yüzden 18. olmak hayal kırıklığı." dedi.

paylaşım
yorumlar
Bottas, Monako'da "performans gösteremeyen" Alfa Romeo'ya şaşkın
Önceki haber

Bottas, Monako'da "performans gösteremeyen" Alfa Romeo'ya şaşkın
Sonraki haber

Magnussen: "Yarışın yağışlı olmasını umuyorum"

Magnussen: "Yarışın yağışlı olmasını umuyorum"
Yorumları görüntüle
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
106. Indy 500'ü eski F1 pilotu Marcus Ericsson kazandı! Indy 500
IndyCar

106. Indy 500'ü eski F1 pilotu Marcus Ericsson kazandı!

Verstappen ve Perez incelemesine ceza çıkmadı! Monako GP
Formula 1

Verstappen ve Perez incelemesine ceza çıkmadı!

Leclerc: "Bazen hata olur ancak bugün çok fazla hata yaptık" Monako GP
Formula 1

Leclerc: "Bazen hata olur ancak bugün çok fazla hata yaptık"

Son Haberler

Monako yarışı, elektrik kesintisi nedeniyle ertelenmiş ve durarak start alınamamış
Formula 1 Formula 1

Monako yarışı, elektrik kesintisi nedeniyle ertelenmiş ve durarak start alınamamış

Verstappen ve Perez incelemesine ceza çıkmadı!
Formula 1 Formula 1

Verstappen ve Perez incelemesine ceza çıkmadı!

Perez: "Bu gerçekleşen bir hayal"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Bu gerçekleşen bir hayal"

Alonso: "Yavaş sürdüğüm için Hamilton'ın sinirlenmesi benim problemim değil"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Yavaş sürdüğüm için Hamilton'ın sinirlenmesi benim problemim değil"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.