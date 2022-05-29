Vettel, Monako'daki Q3 sonucundan mutlu

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Geçen sene de sezonun en iyi sonuçlarından birisini Monako'da alan Vettel, dünkü sıralamalarda 9 oldu. Vettel Emilia-Romagna GP'de de sıralamalarda Q3'e kalmıştı ancak Sprint yarışında gerilemesinin ardından ana yarışa ilk 10 dışından başlamıştı.

Vettel yarışa Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın arkasında, Alpine'den Esteban Ocon'un önünde 9. sıradan başlayacak.

Vettel, "Sıralamalarda 3. seansa geçip 9. olmak iyi bir sonuç. Monako'da iyi bir sıralama geçirmek her zaman önemlidir. Umarım buradan iyi bir yarış çıkarır ve önümüze çıkan fırsatları değerlendirerek yükselebiliriz."

"Hava durumu büyük bir soru işareti olacak. Yağmurlu olursa, bu pistte gerçekten lotoya dönüşebilir ancak aynı zamanda eğlenceli bir yarış da olabilir. Tamamı yağmurlu bir yarış olursa şaşırırım, bu yüzden karışık koşullara hazırlıklı olmalıyız. Ne olursa olsun, hedefimiz iyi puanlar kazanmak olacak." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Vettel'in takım arkadaşı Lance Stroll, 3. antrenmanda geçirdiği kazanın ardından sıralamalarda 18. oldu ve büyük hayal kırıklığı yaşadı. Stroll, puan alabilmesi için mucizeye ihtiyaç duyacağını söyledi.

Stroll, "Öncelikle garajdaki herkese aracımı antrenmandan sonra zamanında tamir ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Her şeyi zamanında hazır hale getirmek için büyük çaba sergilediler."

"Ne yazık ki sıralamalar sinir bozucuydu. 13. virajda bordürü çok fazla kullanınca pist dışına taştım ve orada turum bitti. Yazık oldu çünkü o ana kadar en hızlı turumdan 0.4 sn daha hızlıydım. Aracın potansiyeli var, bu yüzden 18. olmak hayal kırıklığı." dedi.