Vettel: "2022 sezonu Aston Martin için gerçek bir test olacak"

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Perşembe günü Aston Martin'in Gaydon fabrikasındaki AMR22 lansmanında konuşan Vettel, geçen yıl takımı geride bırakan faktörlerin bu yıl bir mesele olmayacağını söyledi.

Vettel, Silverstone merkezli ekibin 2021 aracını geliştirmemesinin, takımın ilerleme gösteremeyeceği anlamına gelmediğini söyledi.

Dört kez dünya şampiyonu, "Bu aşamada herkes zirvede olmayı umuyor."

"Podyum bu yıl da aynı görünecek. Yani sadece bir kişilik yer var."

"Ancak geçen yıla kıyasla çok daha iyi olmayı umuyoruz. Bu yıl aracı geliştirme şansımız var ve geçtiğimiz yıl sezonun dörtte üçünde geliştirme yapmadık. Bu nedenle çok farklı olacak."

"Elbette geçtiğimiz yıl başlangıçtan itibaren uzun ve zor bir sezon olacağını biliyorduk. Bu nedenle daha iyi bir sezon geçirmeyi umuyoruz." dedi.

Aston Martin Racing AMR22 Photo by: Aston Martin Racing

Aston Martin, takım sahibi Lawrence Stroll ile büyük bir dönüşüm geçiriyor. Takım kış arasında, yönetim kısmında da değişikliğe gitti.

Eski takım patronu Otmaz Szafnauer takımdan ayrıldı ve yerine Mike Krack getirildi.

Hızlı büyüme ve değişikliklerin, sıkı çalışan bir takım olmanın getirdiği avantajları ortadan kaldırma tehlikesi olup olmadığı sorusuna Vettel, Autosport'a, "Geçmişte sıkı çalışan bir takım olduğumuzu söylüyorsanız, o zaman şimdi de öyle olacağımızı umuyorum."

"Bence takım büyüyor. Yönetimde değişiklik yaşamak her zaman biraz çalkantılı olur ve bunu düzeltmek zaman alır."

"Ancak büyümemize rağmen her şeyi bir araya getirmeyi ve işleyişimizde daha verimli olmayı umuyoruz."

"Bence bu yıl bizim için gerçek bir test olacak. Ne kadar iyi olduğumuzu göreceğiz. Söylediğim gibi, geçen yıl bir şey gösteremedik çünkü bir geliştirme yapmadık. Ancak bu yıl her şey yeni nesil araçlarla ve yeni kurallarla alakalı. Biz de neler üretebileceğimizi göstereceğiz ve buna göre değerlendirilmeliyiz." dedi.

Vettel, Szafnauer'in ayrılışına dair üzüntüsünü dile getirdi ve Krack ile çalışmak için heyecanlı olduğunu söyledi.

Vettel, "Otmar'ı her zaman sevdim ve onunla anlaştım. Onunla anlaşamamanın zor olacağını düşünüyorum."

"O takımda gerçekten merkezi bir role sahipti. Birçok kişi onu tanıyordu çünkü çok uzun zamandır buradaydı ve kesinlikle büyük bir değişiklik oldu."

"Ancak Mike ile çalışmak için heyecanlıyım, o kesinlikle harika."

"Onunla çalışan herkes tarafından övülüyor. Bence o harika biri ve harika bir ruha sahip. Umarım akım için güçlü bir katkı olur." dedi.