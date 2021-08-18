Vettel: "2022 lastikleriyle kerbleri göremiyorsunuz"

Pirelli’nin önümüzdeki sene, mümkün olan en iyi lastikleri üretebilmesi adına veri toplanması için yeni lastik testleri, bu sezon boyunca devam etti.

Williams dışındaki tüm takımlar testlerini yaptılar ve Aston Martin de Britanya Grand Prix’si ardından Silverstone’da 18 inç lastik testlerini tamamladı.

Vettel’in Formula 1’deki kapsamlı deneyimi göz önünde bulundurulduğunda Alman pilotun geri bildirimleri oldukça önemli bir yer tutuyor. 4 kez dünya şampiyonu, lastiklerle ilgili bazı şeyleri beğense de hoşuna gitmeye birkaç nokta oldu.

Auto Motor und Sport’a verdiği demeçte Vettel, “Bu lastikler aşırı ısınmadan daha uzun süre limitte gidebiliyor.”

“Kerblerin üzerinden geçerken daha rahat hissettiriyorlar, yavaş ve orta hızlı virajlarda daha fazla yol tutuşuna sahipler. Bu sektörlerde, geleneksel lastiklerden daha hızlı gidebildiğimi hissettim.” dedi.

2021 araçları, Pirelli’nin düşük basınçlı 18 inç lastiklerine pek uygun bir yapıya sahip değil.

Bu sezonki lastikler, bunun aksine 25 PSI [ön] ve 23 PSI [arka] lastik basıncına sahipken Silverstone’daki testlerde lastik basıncı 20 PSI’dan azdı ve elbette bu, yol tutuşu avantajı sağlıyor.

Fakat Vettel, yeni lastiklerin boyutunun virajlara girerken aracın önünü görüşünün kısıtladığını söyledi. Aynı zamanda, kerbleri de neredeyse hiç görünmediğini ekledi.

34 yaşındaki pilot, “Büyük lastikler ön tarafı görüşümüzü daha da kötü hale getiriyor. Ayrıca ayna bağlantıları da görüşünüze etki ediyor. Aynanın haloya takılı olduğu zamanlar en iyisiydi.”

“Ayrıca büyük lastikler nedeniyle kerbleri neredeyse hiç göremiyorsunuz.” ifadelerini kullandı.