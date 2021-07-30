Vettel: ''2022 lastikleri iyi hissettirdi''

Vettel, Hungaroring'de başarılı olan isimlerden bir tanesi ve Alman pilotun burada daha önce yedi podyumu var.

Vettel, Bakü'deki ikinciliğiyle bu sezon bir kez podyuma çıkabilmişti ve bu da Aston Martin'in Formula 1'e gelişinden beri ilk podyumu olmuştu.

Bu hafta sonu da podyum bekleyip beklemeyeceği sorulan dört kez dünya şampiyonu Vettel, podyumun ulaşması zor olacağını ancak takımın iyi performans göstereceğini düşündüğünü söyledi.

''Bence podyum bu hafta ulaşması zor olacak. Bu daha kısa sayılabilecek bir tur ve bu pistte büyük bir fark açmak zor. Yani, nasıl ilerleyeceğimizi göreceğiz. Umarım temiz bir hafta sonu geçiririz ve güçlü bir sonuç alırız. İyi olacağımızı düşünüyorum.''

Aston Martin de geçtiğimiz hafta Silverstone'da yapılan lastik testlerine katılan takımlardan biriydi ve hem Vettel hem de takım arkadaşı Lance Stroll gelecek sezon kullanılmaya başlanacak olan Pirelli lastiklerini denediler.

Nasıl bir gelişim gösterdikleri sorulan Vettel, ''Bu bilmesi zor bir şey çünkü en başta lastiklerin nerede olduğuyla bir karşılaştırma yapmadım.''

''Bu test ettiğimiz lastiklerin gelecek sezon kullanılacak lastikler mi olduğunu bilmiyorum. Bunu söylemek zor. Ancak lastikler iyi hissettirdi.''

''Lastiklerin sürüş koşulları da oldukça farklıydı. Tamamen bir karşılaştırma yapmak zor. Aynı zamanda araç da gelecek sezon aynı olmayacak. Ancak lastikler iyi bir yere basma gücüne sahipmiş gibi görünüyordu ve uzun ömürlülerdi. Bence bu etapta, olumlu bir durum.'' şeklinde bir yanıt verdi.

Dört kez dünya şampiyonu, çevreye karşı duyarlılığını sürekli olan gösteren isimlerden biri. Vettel, geçtiğimiz aylarda bir organik tarım stajı yaptığını açıklamıştı. Bu sezon da Avusturya'da çocuklarla birlikte Formula 1 aracı şeklinde bir ''arı oteli'' kurmuşlardı.

Vettel çevreye karşı sorumluluğunu Silverstone'da da yarıştan sonra üç buçuk saat boyunca pistte kalıp tribünlerdeki çöpleri toplayarak gösterdi.

Aston Martin pilotunun göstermiş olduğu sorumlu davranış kimileri tarafından sosyal medya üzerinde oldukça övülse de, bazı kesim ise eleştiri yaptı.

Bu eleştirileri ne kadar ciddiye aldığı sorulan Vettel, çok fazla olumsuz geri dönüş almadığını dile getirdi.

''Dürüst olmak gerekirse ne hakkında konuştuğunuzu bilmiyorum çünkü oldukça olumlu geri dönüşler aldım ve diğer türlü geri dönüşler pek almadım. Bence insanların her türlü tepkiyi vermesi gayet normal ancak 1000 olumlu tepki aldıysam, 1 olumsuz tepki aldım.''

''Bu yüzden bunlara çok kafa yormak istemiyorum ancak olumlu tarafı görmek istiyorum. Bu konuda çok fazla şey öğrendim ve bence taraftarlar da öğrenmekten mutluydu. Aynı zamanda henüz pistten ayrılmamış bazı taraftarlar da birer çöp torbası aldı ve çöp toplamaya başladı. Yani, bence harekete geçmemiz iyi bir şeydi ve iki tribünü üç buçuk saatte bitirdik.''

Son olarak da geçtiğimiz hafta sonu Silverstone pistinin Copse virajında yaşanan, Max Verstappen'in yarış dışı kalmasına neden olan ve Lewis Hamilton'a 10 saniye ceza aldıran temas yaşanmıştı. Red Bull, 10 saniye almasına rağmen yarışı kazanan Hamilton'ın cezasının tekrar incelenmesi için FIA'ya başvurmuştu ancak hakemler İngiliz pilota ekstra bir ceza verilmesi gerekmediği kararını vermişti.

Hamilton'ın cezası hakkında düşünceleri sorulan Vettel, hakemlerin verebilecekleri en ağır cezayı verdiklerini düşündüğünü söyledi.

Vettel, ''Bence bu zor, her zaman karışık bir durum. Bir tarafta bir düşünce, diğer tarafta başka bir düşünce var. Ancak bence hakemler doğru olduğunu düşündükleri şeyi yaptılar ve bence verebilecekleri en ağır cezayı verdiler.'' ifadelerini kullandı.

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: FIA Pool