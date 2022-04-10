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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Vettel: "2022 F1 sezonu, Aston Martin için bundan daha kötüye gidemez"

Sebastian Vettel, olaylarla dolu Avustralya GP'nin ardından 2022 Formula 1 sezonunun Aston Martin için bundan daha kötüye gitmeyeceğini söyledi.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Vettel: "2022 F1 sezonu, Aston Martin için bundan daha kötüye gidemez"
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Vettel, Bahreyn ve Suudi Arabistan GP'lerini COVID-19 olması nedeniyle kaçırmıştı. Bundan ötürü sezona Melbourne'de başladı.

Dört kez dünya şampiyonu, AMR22'den uzak geçirdiği yarışların ardından, Melbourne'de piste çıksa da, daha ilk seansta sorun yaşadı ve ikinci seansın tamamını kaybetti.

Üçüncü antrenmanda kaza yapan Alman pilot, sıralama turlarının bitimine iki dakika kala piste çıkabildi ve yarışa gerilerden başladı.

Vettel için kabus gibi geçen hafta sonu, kerblere çıkıp aracının kontrolünü kaybettiği 23. turda son buldu. Alman pilot, 5. virajda spin atıp bariyerlere çarptı ve bu da kendisi için yarışı sonu anlamına geliyordu.

Vettel kazasının aracı sürmenin zorluğundan mı yoksa kilometre eksikliğinden mi kaynaklandığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Muhtemelen her ikisinin de biraz etkisi var."

"Bilmiyorum, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Geriye dönüp baktığımda, belki de çok zorladığımı düşünüyorum."

"Aracı kaybettikten sonra durumu toparlama şansım olmadı."

"Aracı kullanmak zor, bunu biliyoruz. İstediğimiz kadar hızlı değiliz ve beki de çok fazla şey istediğim için birkaç kez aracın kontrolünü kaybettim."

"Sonunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Kazaya kadar iyi bir yarış çıkarsak da, gerideydik ve hızımız iyi değildi. Yarış nasıl biterdi hiçbir fikrim yok."

"Maalesef cumartesi günü yaşadığımız kaza ve cuma günü yaşadığımız sorun nedeniyle direksiyonda çok az zaman geçirdim. Bütün bunlar durumu daha da zorlaştırdı."

"Fakat bundan sonraki yarışlarda her şeyin daha iyi olacağına eminim çünkü bundan daha kötüye gidemeyiz." dedi.

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Sorunlarla ilgili konuşan Vettel şunları söyledi: "Bugün yarış şartlarında ilk kez yarıştım ve ilk turlarda çok şey öğrendim. Maalesef yarışımız fazla kısa sürdü. Araçta geliştirmek istediğimiz çok şey var fakat henüz bir çözümümüz yok." 

COVID-19 sonrası nasıl hissettiği sorusuna Vettel, "Bence fiziksel olarak her şey iyiydi. Sorun yoktu." şeklinde yanıt verdi. 

Vettel'in takım arkadaşı Lance Stroll, Albert Park'ta 12. oldu ve takımın bu sezon şimdiye kadarki en iyi sonucunu tekrarladı.

Alex Albon'un Williams'la aldığı bir puanın ardından Aston Martin, bu yıl şimdiye kadar puan alamayan tek takım konumunda yer alıyor.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

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