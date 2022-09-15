Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Palmer: "Albon-De Vries kombinasyonu Williams'a cazip gelecek" Sonraki / Wolff: "İlk yarışında kimse De Vries kadar rahat duramazdı"
Formula 1 Haberler

Vettel: "2022, bütçe sınırı nedeniyle en zor sezon oldu"

Dört kez F1 dünya şampiyonu Sebastian Vettel, şu anda takımlar şampiyonasında dokuzuncu sırada olan Aston Martin'in neden ilerlemek için mücadele ettiğini açıkladı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Vettel: "2022, bütçe sınırı nedeniyle en zor sezon oldu"
Haberi dinle

Vettel, Aston Martin'in ilerlemek için mücadele etmesinin ana nedenlerinden birinin bütçe sınırı olduğunu düşünüyor.

Dört kez dünya şampiyonu pilot, sezon boyunca son sıradaki takımların öndeki takımlara meydan okumakta zorlanacağını kabul ederken, bütçe sınırının da bu ilerlemeyi zorlaştırdığını düşünüyor.

RacingNews365.com da dahil olmak üzere medyaya verdiği demeçte Vettel, "Bu spor her zaman böyleydi. İlk zamanlardan beri pek bir şey değişmedi."

"Sezon başında sonuncu olup sezon sonunda aniden öne çıkan bir takım görmedim, bu yüzden öndekilere yetişmek zor."

"Muhtemelen 2022, yetişmesi en zor yıl çünkü inanılmaz bir bütçe kısıtlaması var." dedi.

Formula 1'in mali düzenlemeleri, enflasyondaki artışla mücadele etmek için bu yılın başlarında %3.1 oranında arttı ve takımlara 140 milyon dolara ek olarak 1.2 milyon dolar daha verildi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Aston Martin takım patronu Mike Krack de sonraki birkaç yarışın takımlar için pahalı olabileceğini düşünüyor çünkü bu yıl uygulanan bütçe sınırları içinde kalmaya çalışıyorlar.

Aston Martin şimdiye kadar onları sınıra yaklaştırabilecek önemli bir pist kazası yaşamamış olsa da Krack, meydana gelebilecek beklenmedik kaza sonucu hasar nedeniyle ekibin 'bütçenin son kuruşuna kadar plan yapamayacağını' söylüyor.

Krack, "Bütçenin son kuruşuna kadar plan yapamazsınız çünkü her zaman olası bir kaza için biraz bütçe ayırmanız gerekir."

"Pek fazla kaza yapmadığımız için şanslıyız, ancak Singapur ve Suzuka'nın yarışları geliyor ve bunlar her zaman potansiyel olarak pahalı olabilecek yarışlar."

"Yani iyi bir noktadayız, ama tamamen rahat değiliz." dedi.

Aston Martin takımlar şampiyonasında 25 puanla AlphaTauri'nin 8 puan gerisinde ve dokuzuncu sırada yer alıyor.

 

paylaşım
yorumlar
Palmer: "Albon-De Vries kombinasyonu Williams'a cazip gelecek"
Önceki haber

Palmer: "Albon-De Vries kombinasyonu Williams'a cazip gelecek"
Sonraki haber

Wolff: "İlk yarışında kimse De Vries kadar rahat duramazdı"

Wolff: "İlk yarışında kimse De Vries kadar rahat duramazdı"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Bird: "Red Bull, tarihine Ferrari kadar sahip çıkmıyor" İtalya GP
Formula 1

Bird: "Red Bull, tarihine Ferrari kadar sahip çıkmıyor"

Brundle: "De Vries, genç pilotların 'F1 için yeterli olmadığı' teorisini çürüttü" İtalya GP
Formula 1

Brundle: "De Vries, genç pilotların 'F1 için yeterli olmadığı' teorisini çürüttü"

Bird: "Hamilton'ın FIA olayı Senna'nınkine benziyor"
Formula 1

Bird: "Hamilton'ın FIA olayı Senna'nınkine benziyor"

Sebastian Vettel Daha fazlası
Sebastian Vettel
Vettel: “Monza’da performans açısından iyi değildik” İtalya GP
Formula 1

Vettel: “Monza’da performans açısından iyi değildik”

Vettel, yarış öncesi yapılan hava gösterisinden memnun değil İtalya GP
Formula 1

Vettel, yarış öncesi yapılan hava gösterisinden memnun değil

Lundgaard, Vettel'in IndyCar'a uyum sağlayabileceğini düşünüyor
IndyCar

Lundgaard, Vettel'in IndyCar'a uyum sağlayabileceğini düşünüyor

Son Haberler

Geçmişten günümüze Mick Schumacher, Bölüm 2
Formula 1 Formula 1

Geçmişten günümüze Mick Schumacher, Bölüm 2

Mick Schumacher, sonunda beklentileri karşılayabilmiş ve Formula 3 şampiyonluğuna ulaşmıştı. Ancak Formula 1'e giden yolda aşması gereken bir engel daha vardı, bu engeli aşmayı ise başardı.

Wolff: "İlk yarışında kimse De Vries kadar rahat duramazdı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "İlk yarışında kimse De Vries kadar rahat duramazdı"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, geçen hafta sonu kariyerinin ilk yarışına çıkan Nyck de Vries'in yaptığı işi övüyor ve hiç kimsenin bu performansı gösteremeyeceğini düşünüyor.

Vettel: "2022, bütçe sınırı nedeniyle en zor sezon oldu"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "2022, bütçe sınırı nedeniyle en zor sezon oldu"

Dört kez F1 dünya şampiyonu Sebastian Vettel, şu anda takımlar şampiyonasında dokuzuncu sırada olan Aston Martin'in neden ilerlemek için mücadele ettiğini açıkladı.

Palmer: "Albon-De Vries kombinasyonu Williams'a cazip gelecek"
Formula 1 Formula 1

Palmer: "Albon-De Vries kombinasyonu Williams'a cazip gelecek"

Eski Formula 1 pilotu Jolyon Palmer, Williams için ideal pilot kadrosunun Alexander Albon-Nyck de Vries olduğunu düşünüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.