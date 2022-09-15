Vettel: "2022, bütçe sınırı nedeniyle en zor sezon oldu"

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Vettel, Aston Martin'in ilerlemek için mücadele etmesinin ana nedenlerinden birinin bütçe sınırı olduğunu düşünüyor.

Dört kez dünya şampiyonu pilot, sezon boyunca son sıradaki takımların öndeki takımlara meydan okumakta zorlanacağını kabul ederken, bütçe sınırının da bu ilerlemeyi zorlaştırdığını düşünüyor.

RacingNews365.com da dahil olmak üzere medyaya verdiği demeçte Vettel, "Bu spor her zaman böyleydi. İlk zamanlardan beri pek bir şey değişmedi."

"Sezon başında sonuncu olup sezon sonunda aniden öne çıkan bir takım görmedim, bu yüzden öndekilere yetişmek zor."

"Muhtemelen 2022, yetişmesi en zor yıl çünkü inanılmaz bir bütçe kısıtlaması var." dedi.

Formula 1'in mali düzenlemeleri, enflasyondaki artışla mücadele etmek için bu yılın başlarında %3.1 oranında arttı ve takımlara 140 milyon dolara ek olarak 1.2 milyon dolar daha verildi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Aston Martin takım patronu Mike Krack de sonraki birkaç yarışın takımlar için pahalı olabileceğini düşünüyor çünkü bu yıl uygulanan bütçe sınırları içinde kalmaya çalışıyorlar.

Aston Martin şimdiye kadar onları sınıra yaklaştırabilecek önemli bir pist kazası yaşamamış olsa da Krack, meydana gelebilecek beklenmedik kaza sonucu hasar nedeniyle ekibin 'bütçenin son kuruşuna kadar plan yapamayacağını' söylüyor.

Krack, "Bütçenin son kuruşuna kadar plan yapamazsınız çünkü her zaman olası bir kaza için biraz bütçe ayırmanız gerekir."

"Pek fazla kaza yapmadığımız için şanslıyız, ancak Singapur ve Suzuka'nın yarışları geliyor ve bunlar her zaman potansiyel olarak pahalı olabilecek yarışlar."

"Yani iyi bir noktadayız, ama tamamen rahat değiliz." dedi.

Aston Martin takımlar şampiyonasında 25 puanla AlphaTauri'nin 8 puan gerisinde ve dokuzuncu sırada yer alıyor.