Vettel, 2022 AMR22 için koltuk ayarı yaptırdı

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Sebastian Vettel, pazartesi günü bu yıl ilk kez Aston Martin fabrikasına gelmiş ve yeni sezon hazırlıklarına hız vermişti.

Alman pilot, takımla yaptığı görüşmelerin ardından beklendiği üzere Aston Martin'in 2022 aracı için koltuk ayarı yaptırdı. Sürücüler, her yılın başında vücutlarına uygun şekilde koltuk ayarı yaptırıyorlar.

Takım, o anlara dair hazırladığı bir klibi sosyal medya hesapları üzerinden yayınladı. Vettel ayrıca, 2022 aracını simülatörde test etti.

Vettel önümüzdeki günlerde 5-6 Şubat tarihleri arasında İsveç'te yapılacak Şampiyonlar Yarışı'na hazırlanacak.

Öte yandan McLaren pilotu Daniel Ricciardo da bu yıl ilk kez Woking fabrikasına geldi.

Ricciardo, kış tatilini ülkesi Avustralya'da geçirmeye karar vermişti. Evine dönmeden önce iki hafta boyunca karantinada kalan Ricciardo, otel odasında kendisine mini bir spor salonu hazırladı ve bu süreci boş geçirmedi.

31 Aralık'ta karantinası sona erdiğinde, ailesinin yanına gitti ve o günden bu yana onlarla beraberdi. Bir aylık tatilin ardından Ricciardo, şimdi yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Takımın yayınladığı görüntülerde Ricciardo, Woking fabrikasında görülüyor. Avustralya sürücünün de yine koltuk ayarı yaptırması ve aracı simülatörde test etmesi bekleniyor.