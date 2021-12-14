Vettel, 2021 sezonunun en çok geçiş yapan pilotu oldu

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, bu yıl galibiyetler için çekişemese de, 2021 sezonu boyunca yaptığı ataklarla, sezonun en çok geçiş yapan pilotu oldu.

Alman pilot, yıl boyunca bu ödül için Fernando Alonso ve Kimi Raikkonen ile çekişirken, toplamda 132 geçiş yaptı.

Bu performansının ardından da yılın en çok geçiş yapan sürücüsü oldu

Bu alanda Vettel'i 128 geçişle Alonso, 127 geçişle Raikkonen ve 118 geçişle Lance Stroll takip etti.

En dikkat çekişi isimler elbette gerilerden başlayıp yükselmek zorunda kaldıkları için Carlos Sainz ve Sergio Perez gibi görünüyor.

Sainz 116 geçişle, yılın en çok geçiş yapan beşinci, Perez ise 115 geçişle altıncı ismi oldu.

En çok geçiş yapan pilotlar:

Pilot Geçiş sayısı Sebastian Vettel 132 Fernando Alonso 128 Kimi Raikkonen 127 Lance Stroll 118 Carlos Sainz 116 Sergio Perez 115 Daniel Ricciardo 112 Yuki Tsunoda 110