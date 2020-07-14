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Formula 1 / Son dakika

Vettel, 2021 için Aston Martin'den gelen teklifi düşünüyor!

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Vettel, 2021 için Aston Martin'den gelen teklifi düşünüyor!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Tem 2020 20:14

Motorsport.com'un kaynakları, Sebastian Vettel'in 2021 için Aston Martin'e katılma konusunda İngiliz ekipten teklif aldığını ve tarafların bu konu üzerinde görüştüğünü öğrendi.

Dört kez F1 dünya şampiyonunun önümüzdeki sezon Aston Martin haline gelecek olan Racing Point'i mümkün olan en güçlü paket haline getirmek isteyen, takım sahibi Lawrence Stroll tarafından bir sözleşme teklifi aldığına inanılıyor.

Vettel’in planları hakkında genellikle iyi bilgilere sahip olan Almanya’nın Bild gazetesi, anlaşmanın yakında kabul edilebileceğini belirtti.

Silverstone merkezli ekibin -takıma- önemli sponsorluklar getiren Sergio Perez ile zaten çok yıllık bir sözleşmesi var. Lawrence Stroll’un oğlu Lance'in koltuğu da uzun vadeli olarak güvence altında.

Sezon sonunda Ferrari'den ayrılacak olan Vettel'in ismi, geçtiğimiz haftalarda Racing Point'le anılmıştı ancak takım patronu Otmar Szafnauer sürekli olarak bu iddiaları yalanladı.

Geçen hafta Motorsport.com'a konuşan Szafnauer, "Herkesin, dört kez dünya şampiyonunun takımımıza gelmesi gerektiğini düşünmesi gurur verici, ama belki de bunun temel sebebi aracımızın şu anda biraz daha hızlı olması. Sürücülerimizle uzun süreli kontratlarımız var, yani takımda boşluğumuz olmaması mantıklı." demişti.

Perez'in Racing Point'te iyi bir pozisyona sahip olduğu düşünülüyordu çünkü Force India'ya kayyum atanması ve Stroll'un takımı devralması sürecini başlatan isimdi. Ayrıca Stroll'ün, Meksikalı sürücünün menajeri Julian Jakobi ile de 20 yıl öncesine dayanan bir dost ilişkisi var.

Bununla birlikte kaynaklar, Perez’in sözleşmesinde takımın erken bir değişiklik yapmasına izin veren bir madde olabileceğini belirttiler.

İlginç şekilde, Red Bull patronu Christian Horner da geçen hafta sonu Vettel’in geleceği hakkındaki bir soruya bu konu üzerinden yanıt vermişti.

Horner, "Lance'in kovulacağını düşünmüyorum! Tabii ki pilotların takımlarla anlaşmaları var ve o anlaşmalarda neler yazılı olduğunu asla bilmiyorsunuz. Anlaşmanın tüm detaylarını ilgili kurul biliyor. Bazı seçeneklerin ya da kırılma noktalarının olabileceğinden eminim. Ancak bu gerçekten bizi alakadar etmiyor." dedi.

Stroll, takımı Aston Martin'e dönüştürürken, Vettel'in boşa çıkma fırsatını kaçırmamaya karar vermiş olabilir. Vettel ayrıca takımın motor ve vites kutusu tedarikçisi Mercedes tarafından da oldukça kabul edilebilir bir isim olabilir.

İki şirketin DNA'ları son dönemde birleşmeye başladı. Toto Wolff kısa bir süre önce Aston Martin'de hisse satın aldı ve eski AMG patronu Tobias Moers de şirketin yeni CEO'su oldu.

Bir başka ilgi çekici husus, Vettel eğer Aston'a geçerse, Mercedes kampının bir parçası olacak ve bu nedenle gelecekte bir koltuk mevcutsa potansiyel olarak Brackley merkezli ekibe geçme fırsatına sahip olabilir.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Adam Cooper

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